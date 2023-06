Organizirajte svoje poletje in imejte več prostega časa s pomočjo tehnologije

Današnji hitri tempo življenja naredi sledenje dnevnim opravilom in odgovornostim zahtevno. Od delovnih do družinskih odgovornosti, hitro se lahko počutimo preobremenjeni in dobimo občutek, da je dan prekratek.

Ampak, kaj če bi obstajal način, kako optimizirati življenje in imeti več časa za stvari, ki nas veselijo? Samsung ponuja rešitev v kombinaciji s pametnimi telefoni Galaxy S23 serije in tabličnimi računalniki Galaxy Tab S8 serije. Predstavljamo funkcije, ki vam lahko pomagajo organizirati življenje, povečati produktivnost in se hkrati zabavati. Hitreje in bolje Poletje je odličen čas za sprostitev, oddih in čim boljše izkoriščanje prostega časa. Z napredkom tehnologije imamo zdaj na voljo zmogljiva orodja, ki nam lahko pomagajo, da ostanemo organizirani, smo učinkovitejši in na koncu uživamo v uravnoteženem poletju. Ena od izstopajočih značilnosti nove Galaxy S23 serije so njene impresivne zmožnosti obdelave podatkov. Tudi grafični procesor je optimiziran tako, da zagotavlja več kot 40 % višje hitrosti, kar ustreza potrebam zahtevnih uporabnikov. Uživajte v najnovejših aplikacijah in igrah, ne da bi pri tem ogrozili življenjsko dobo baterije, kar zagotavlja brezhibno in poglobljeno igralno izkušnjo.

Bodite v akciji Ker stari in mladi radi igrajo igre, je Galaxy S23 Ultra pravi naslov ravno za vse navdušene igralce mobilnih iger. S svojo prilagodljivo zmogljivostjo, ki jo poganja umetna inteligenca, dviguje mobilno grafiko na povsem novo raven ter zagotavlja izjemne hitrosti in poglobljene vizualne učinke. Frekvenca vzorčenja na dotik 240 Hz v načinu igre zagotavlja bolj gladko igranje z minimalnim zamikom, tako da ste popolnoma vključeni v dogajanje in ne zamudite niti trenutka. Serija Galaxy S23 je zasnovana tako, da zagotavlja neprimerljivo igralno izkušnjo, saj združuje moč, zmogljivost in odzivnost. Daljša življenjska doba baterije in učinkovito hlajenje Vas skrbi trajanje baterije in pregrevanje pri uporabi zahtevnih aplikacij? Galaxy S23 serijo odlikujejo impresivne kapacitete baterij: Samsung Galaxy S23 Ultra je opremljen z baterijo s 5000 mAh, Galaxy S23 s 3900 mAh in Galaxy S23+ s 4700 mAh. Kar pomeni, da tudi če se odpravite na dolgo potovanje, bo vaše baterija zdržala vse naloge in vas ne bo pustila na cedilu, ko boste potrebovali pogledati na zemljevid. Poleg tega nadgrajena hladilna komora zagotavlja učinkovito odvajanje toplote in preprečuje upočasnitve zaradi pregrevanja. Ljubezen na prvi dotik Galaxy Tab S8 Ultra je največji Samsung tablični računalnik do sedaj s 36,99 centimetrskim Super AMOLED zaslonom, ki ima le 6,3 milimetrov debel okvir. Velik zaslon daje občutek neskončnega prostora, kjer lahko vsak dan izražate svojo ustvarjalnost. Za inspiracijo lahko na kar štirih Dolby Atmos zvočnikih predvajate svojo najljubšo glasbo, ki zagotavlja kristalno jasen zvok. Poleg odlične kamere, zvoka in oblikovanja, je Samsung poskrbel tudi za močno baterijo, ki vas ne bo pustila na cedilu. Vsi trije modeli Galaxy Tab8 serije podpirajo hitro polnjenje s 45 W, ki baterijo napolni v le 80 minutah. Tako lahko, če vam med digitalnim ustvarjanjem zmanjka energije, ste lahko brez skrbi, da se bo hitro napolnila, medtem ko si vi vzamete kratek odmor. Z uporabo funkcije Samsung DeX, lahko tablico enostavno povežete z drugimi napravami in jo delite z drugimi, kar omogoča prijetno izkušnjo in sodelovanje med več uporabniki hkrati. Tako lahko vsi uživate v zabavi, delu ali ustvarjanju skupaj, ne glede na to, kje ste. Tablični računalniki Samsung Galaxy Tab S8 se ponašajo z elegantno, izredno tanko zasnovo iz robustnega aluminija Armor. Vendar ni vse samo v videzu, te tablice so zelo zmogljive. Galaxy S8, Galaxy S8+ in Galaxy S8 Ultra podpirajo funkcijo Samsung DeX, ki vam omogoča hkratno odpiranje več oken. To pomeni, da lahko enostavno preklapljate med okni in ste pri delu bolj učinkoviti.

Pustite domišljiji prosto pot Prava magija se zgodi, ko s pisalom S Pen rišete po fotografijah ali skicah. Občutek je, kot da pišete na pravi papir, kar naredi izražanje ustvarjalnosti lažje kot kdaj koli prej. S Pen pisalo pa ni samo za risanje, je tudi priročno orodje za zapisovanje in urejanje misli. S tehnologijo zmanjšane zakasnitve je vse, kar napišete ali narišete na tabličnem računalniku, bolj avtentično in natančno. Samsung je sodeloval s programom Clip Studio Paint, ki tablični računalnik spremeni v digitalno paleto živahnih barv. S pisalom S Pen kot čopičem in velikim zaslonom kot platnom lahko postanete pravi umetnik. Toda Samsung Galaxy Tab S8 tablični računalnik ni namenjen samo kreativnim ljudem. Te tablice so odlične tudi za urejanje in izboljšanje produktivnosti. S sposobnostjo hkratnega odpiranja več oken lahko enostavno spremljate koledar, e-pošto in seznam opravil. Z izjemno široko sprednjo kamero 12 MP pa se lahko udeležite virtualnih sestankov s kristalno čisto kakovostjo videa. Najbolj pomembna pomoč Da bi bila Samsung Galaxy Tab S8 serija še bolj vsestranska, je Samsung predstavil Ultra Book Cover Keyboard. Ta dodatek ne samo ščiti vašo tablico, ampak deluje tudi kot tipkovnica, ki vam pomaga hitreje opraviti delovne naloge. Sestavljen je iz dveh delov: en del se magnetno poveže z zadnjo stranjo tabličnega računalnika in služi kot stojalo, ki drži tablični računalnik pokonci za gledanje brez rok, drug del pa vsebuje tipkovnico in sledilno ploščico, ki omogočata delo in pisanje na tabličnem računalniku kot na osebnem računalniku. Samsung Galaxy Tab S8 je zmogljivo orodje za organizacijo vašega življenja. Ne glede na to, ali ste ustvarjalni ali pa potrebujete le pomoč pri organizaciji, te tablice ponujajo nekaj za vsakogar. Od elegantne, izredno tanke zasnove do močne baterije in vsestranske dodatne opreme - Samsung Galaxy Tab S8 serija ima vse, kar potrebujete, da kar najbolje izkoristite svoj čas. Zakaj ne bi preizkusili in ugotovili, kako vam lahko pomaga organizirati življenje in porabiti več prostega časa za stvari, ki jih imate radi? S posebno ponudbo glejte najljubše vsebine brez oglasov Ob nakupu telefona Galaxy S23 serije vam Samsung podarja do 4 mesece brezplačne storitve YouTube Premium na vaši Samsung Galaxy napravi. Tako boste lahko brskali po nasvetih za okretnost kužkov brez motečih oglasov in brez omrežne povezave Wi-Fi. Ponudba velja od 1. 2. 2023. do 2. 4. 2024. Več podrobnosti o akciji in vse pogoje najdete na spletni strani Samsung. Prostora ni nikoli preveč. Nikoli! Tudi vas skrbi, da boste na mobilnem telefonu imeli premalo prostora? Ta izjemna ponudba omogoča uporabnikom, ki so se odločili za nakup in aktivacijo Galaxy S23, Galaxy S23+ ali Galaxy S23 Ultra, brezplačno šestmesečno poskusno različico Microsoft 365 Basic OneDrive, ki vključuje kar 100 GB prostora za shranjevanje v oblaku. Tako boste imeli dovolj prostora za shranjevanje vaših najljubših fotografij in videoposnetkov, vedno dosegljivih in sinhroniziranih na vseh vaših napravah. Ponudba velja med 7. 2 2023 in 31. 12 2023.

