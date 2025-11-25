'Organiziral se je črnuhar dobro': izjava poslanke zmotila vodjo poslancev SDS

Skrajni čas je, da leva sredina odvrže plašč razumevanja in toleriranja - besede poslanke Lene Grgurevič.

"Jaz sicer ne vem, kaj je kolegica Grgurevič objavila, verjetno je želela samo povedati, da to kar so počeli nasprotniki v resnici ni bila fer igra," je dejala poslanka Svobode Tereza Novak.

Strpna, vključujoča, socialna, liberalna poslanka Golobove koalicije - tako se je na zapis Grgurevičeve odzval prvak opozicije. Poslanka pa je po prvem zapisu še enkrat prijela za tipkovnico in na družbeno omrežje zapisala:

"Bojda sem strašansko grešila. Blaženega Janeza sem označila za 'črnuharja'. Skrajna desnica je ogorčena, česa takega njihova krhka duša in poduhovljena narav, prežeta s krščanskim sočutjem in ljubeznijo, ni vajena," je zapisala Grgurevičeva.

Poslanka je v tem mandatu že večkrat razburila največjo opozicijsko stranko, zaradi njenega vodenja parlamentarnega odbora za pravosodje so ji že večkrat očitali uporabo avtoritarnih metod, predvsem zaradi odvzema besede njihovim poslancem.

"Tišina, ker govorim, tišina Mojškrc, daj opomin kolegu Mojškrcu, ker nimate pojma. Jaz bi lahko vse te vaše sklepe zavrnila. Kje so vaši zakoni, tišina, daj še kolegu Hoiviku en opomin. Glejte, ne da se tu zdaj jokcate kot en mali otrok. Dajte se osredotočiti, vi pa se zdaj tu jokate že nekaj časa ... Nočete sprejeti naših amandmajev, ničesar. Sem jaz kaj takega rekla, jasno so povedali predstavniki sodstva, ministrstva, to ni za nas sprejemljivo," je v parlamentu besedo odvzemala Grgurevičeva.

Grgurevičeva pa je tudi ena od treh poslank, ki tožijo Demokracijo zaradi njene naslovnice, ki so jo razumele kot globoko ponižanje, neupravičeno in zlonamerno diskreditacijo ter je poslanke prizadela.

Ob daljši tišini je 19. decembra lani predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič dejala: "Mislim, da to pove vse."

Prošnjo za komentar svojega zapisa pred kamero je Grgurevičeva zavrnila.