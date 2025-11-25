Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

'Organiziral se je črnuhar dobro': izjava poslanke zmotila vodjo poslancev SDS

Ljubljana, 25. 11. 2025 17.48 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Žiga Bonča
Komentarji
130

Razplet nedeljskega referenduma je sprožil tudi val ostrih zapisov na družbenih omrežjih. Poslanka največje stranke Gibanja Svobode Lena Grgurevič je del javnosti razburila z zapisom, v katerem omeni stranki SDS in NSi, ter Cerkev in druge organizacije in doda: "Organiziral se je črnuhar dobro, to mu priznam". Da tovrstni zapisi zanjo niso nič novega, se je odzvala vodja SDS-ovih poslancev Jelka Godec in jo označila za nasilnico.

Skrajni čas je, da leva sredina odvrže plašč razumevanja in toleriranja - besede poslanke Lene Grgurevič.

"Jaz sicer ne vem, kaj je kolegica Grgurevič objavila, verjetno je želela samo povedati, da to kar so počeli nasprotniki v resnici ni bila fer igra," je dejala poslanka Svobode Tereza Novak.

Strpna, vključujoča, socialna, liberalna poslanka Golobove koalicije - tako se je na zapis Grgurevičeve odzval prvak opozicije. Poslanka pa je po prvem zapisu še enkrat prijela za tipkovnico in na družbeno omrežje zapisala:

"Bojda sem strašansko grešila. Blaženega Janeza sem označila za 'črnuharja'. Skrajna desnica je ogorčena, česa takega njihova krhka duša in poduhovljena narav, prežeta s krščanskim sočutjem in ljubeznijo, ni vajena," je zapisala Grgurevičeva.

Poslanka je v tem mandatu že večkrat razburila največjo opozicijsko stranko, zaradi njenega vodenja parlamentarnega odbora za pravosodje so ji že večkrat očitali uporabo avtoritarnih metod, predvsem zaradi odvzema besede njihovim poslancem.

"Tišina, ker govorim, tišina Mojškrc, daj opomin kolegu Mojškrcu, ker nimate pojma. Jaz bi lahko vse te vaše sklepe zavrnila. Kje so vaši zakoni, tišina, daj še kolegu Hoiviku en opomin. Glejte, ne da se tu zdaj jokcate kot en mali otrok. Dajte se osredotočiti, vi pa se zdaj tu jokate že nekaj časa ... Nočete sprejeti naših amandmajev, ničesar. Sem jaz kaj takega rekla, jasno so povedali predstavniki sodstva, ministrstva, to ni za nas sprejemljivo," je v parlamentu besedo odvzemala Grgurevičeva.

Grgurevičeva pa je tudi ena od treh poslank, ki tožijo Demokracijo zaradi njene naslovnice, ki so jo razumele kot globoko ponižanje, neupravičeno in zlonamerno diskreditacijo ter je poslanke prizadela.

Ob daljši tišini je 19. decembra lani predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič dejala: "Mislim, da to pove vse." 

Prošnjo za komentar svojega zapisa pred kamero je Grgurevičeva zavrnila.

grgurevič poslanka svoboda izjava
Naslednji članek

Zaseg tihotapcem na Obrežju: V enem boksu se je stiskalo pet jazbečarjev

Naslednji članek

Tretjina slovenskih novinark fizično spolno nadlegovanih

SORODNI ČLANKI

Opozicija po referendumu zahteva Golobov odstop: Vladni zakon padel

Opozicija po referendumu: Gre za nezaupnico, koalicija: Izid ni poraz

Večja mesta za, podeželje proti: Kako so glasovali volivci?

Primc: To je velika zmaga življenja; Novakova: Pot tega zakona ni končana

Nasprotniki presegli 339.205 glasov, zakon padel

Poslanke upodobili v nacističnih uniformah, Svoboda bo ukrepala

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363