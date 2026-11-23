December je čas, ko se sodelavci zberejo ob zaključku uspešnega leta, prijatelji nazdravijo novim začetkom, družine pa uživajo v skupnih trenutkih. In kaj ne sme manjkati na nobenem dobrem praznovanju? Odlična hrana, seveda! Pri slovenskem podjetju Narezki.si že od leta 2018 skrbijo, da so praznične mize bogato obložene, gostitelji pa imajo več časa za svoje goste.

Bogato obloženi narezki za vsako priložnost

Ne glede na to, ali načrtujete manjše druženje s prijatelji, novoletno zabavo za zaposlene ali večji poslovni dogodek, boste pri Narezki.si našli nekaj za vsako priložnost. Njihova ponudba vključuje bogato obložene lesene dile in narezke , ki združujejo kakovostne mesnine Mesarije Kragelj iz Tolmina, izbrane sire, sveže sadje, zelenjavo in številne okusne dodatke. S skrbno pripravljeno postavitvijo navdušujejo tako z okusom kot videzom in hitro postanejo osrednji del praznične mize.

Pogostitve za večje družbe

Načrtujete zaključek leta za večje število sodelavcev ali praznovanje z veliko povabljenimi? Pri Narezki.si so pripravili tudi ponudbo pogostitev za večje družbe , s katero je organizacija večjih dogodkov precej enostavnejša. Izbirate lahko med bogatimi kombinacijami narezkov in drugih dobrot, ki so primerne za poslovne zabave, praznovanja in najrazličnejša druženja.

Finger food – priročni grižljaji za sproščena druženja

Za poslovne zabave, novoletne sprejeme in druga druženja, kjer gostje ne sedijo za klasično pogrnjeno mizo, je odlična izbira finger food pogostitev . Pri Narezki.si lahko izbirate med različnimi obloženimi kruhki, kanapeji, mini burgerji in slanimi bonbonierami, ki združujejo raznovrstne okuse v priročnih grižljajih. Med novostmi v ponudbi je tudi Finger Food mix, ki združuje obložene kruhke in mini burgerje. Takšna pogostitev omogoča enostavno postrežbo, gostje pa lahko v dobrotah uživajo kar med sproščenim druženjem.

Iščete tudi poslovna darila?

December je tudi čas obdarovanja. Če želite zaposlene, poslovne partnerje ali svoje najbližje razveseliti z nečim posebnim, so odlična izbira darilni paketi slovenskih dobrot . V ponudbi Narezki.si najdete različne darilne gajbice in pakete z izbranimi mesninami, siri ter drugimi domačimi specialitetami. Med njimi je ponovno na voljo tudi Bogat paket z medvedjo salamo, vratovino in tolminskim želodcem.

Naj bo letošnji zaključek leta brez skrbi! Naročene dobrote lahko osebno prevzamete v ljubljanski Šiški ali izberete dostavo na želeni naslov v Ljubljani in okolici. Vse je skrbno pripravljeno za postrežbo, zato se lahko brez dodatnih skrbi posvetite svojim gostom. Ker se decembrski termini hitro zapolnjujejo, priporočajo, da naročilo oddate pravočasno. Načrtujete novoletno zabavo ali zaključek leta? Oglejte si našo ponudbo pogostitev za večje družbe in pravočasno oddajte naročilo.