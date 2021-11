'Orgle so simbol harmonije, ki jo v odnosih med ljudmi vsi pogrešamo'

Poleg povezovalne vloge tega inštrumenta je predsednik države izpostavil še, da orgle niso muzejski eksponat: "Ne glede na častitljivo starost in mogočno pojavnost pročelja je njihov smisel glasba, vedno le glasba. Te si želimo in to pričakujemo."

Predsednik republike Borut Pahor je v svojem nagovoru spomnil, da orgle že vsaj 12 stoletij povezujejo Evropo in so zvočna vzporednica pisavi latinici. "Glasba in beseda sta – pa ne mimogrede – tudi duhovni prvini, ki sta nepogrešljivi slovenskemu narodu; mejnikom njegove preteklosti, sedanjosti in prihodnosti," so Pahorjeve besede navedli v uradu predsednika republike.

Pahor je ob tem izrazil prepričanje, da nove orgle z inavguracijo že postajajo uporabni del tamkajšnje kulture in so mladim ustvarjalcem že z zgodbo o svojem prihodu v avtohtoni navdih in spodbudo. "Želim, da bi združevale in v harmoniji prepletle glasbe, jezike in ljudi," je še povedal Pahor.

Nove orgle koprske stolnice so uradno predali v uporabo na sobotnem bogoslužju blagoslovitve, ki ga je vodil koprski škof Jurij Bizjak, gre pa za donacijo koncertne dvorane Tonhalle v Zürichu. S 16 tonami in več kot 5500 piščalmi so druge največje orgle v Sloveniji in največje cerkvene orgle v državi.

Prva vloga novih orgel bo sicer liturgična, obstaja pa želja, da bi v prihodnje služile tudi za koncertne potrebe ter za vzgojo novih organistov in pevcev, je na novinarski konferenci pred dnevi povedal koprski župnik Primož Krečič.