Svetli način
Slovenija

Orientalski sršen: stanje v obalno-kraški regiji je izjemno resno

Lukovica, 17. 10. 2025 19.40 | Posodobljeno pred 27 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , D.L.
Komentarji
6

Stanje glede orientalskega sršena je v obalno-kraški regiji izjemno resno, mesec dni po začetku uničevanja gnezd sporočajo iz Čebelarske zveze Slovenije (ČZS). Doslej so uničili več kot 30 gnezd, gasilci pa poročajo, da se število novih najdb ne zmanjšuje. ČZS pristojna ministrstva poziva k sistemskim rešitvam za zajezitev širjenja tega sršena.

Orientalski sršen oziroma vespa orientalis
Orientalski sršen oziroma vespa orientalis FOTO: Shutterstock

Kot so danes sporočili iz ČZS, je bilo v zadnjih tednih v obalno-kraški regiji potrjenih in uničenih več kot 30 gnezd, največ v starem mestnem jedru Kopra in v naselju Plavje. Posamezna gnezda so bila potrjena tudi na drugih delih slovenske obale ter v njenem zaledju, eno pa tudi v občini Komen.

"Podobne ugotovitve so sporočili tudi iz Gasilske brigade Koper, katere zaposleni so v skladu z dogovorom na sestanku 17. septembra poskrbeli za hitro, varno in strokovno uničenje gnezd. Gasilci poročajo, da se število novih najdb gnezd ne zmanjšuje, zaradi česar reševanje problematike orientalskega sršena že posega v njihove redne intervencijske naloge," opozarjajo v zvezi.

Menijo, da so gasilci gasilske brigade Koper svoj del dogovora odgovorno izpolnili. "Zdaj pa je nujno, da pristojna ministrstva ukrepajo in čim prej sprejmejo sistemske rešitve za zajezitev širjenja te invazivne vrste," pozivajo v ČZS.

Glede na napovedi je v Sloveniji v prihodnjih letih pričakovati tudi azijskega sršena. Glede na izkušnje iz drugih evropskih držav ta zaradi hitrega in uspešnega širjenja, številčnih gnezd in dobre prilagodljivosti predstavlja še večjo grožnjo, opozarjajo čebelarji. Načrtujejo udeležbo na praktični delavnici o odkrivanju in uničevanju gnezd tega sršena v španski pokrajini Galicija.

orientalski sršen Čebelarska zveza Slovenije invazivna vrsta obalno-kraška regija uničevanje gnezd
KOMENTARJI (6)

Želko Kacin
17. 10. 2025 20.20
peticijo
ODGOVORI
0 0
nora_ovca
17. 10. 2025 20.19
+1
Tujerodne vrste delajo probleme. Ne samo sršeni, a ne? 🥷
ODGOVORI
1 0
Republika Butale
17. 10. 2025 20.15
Raznovrstni Sršeni prihajajo in z njimi težave.
ODGOVORI
0 0
kolo1982
17. 10. 2025 20.13
A se bo Luka Koper kaj vključila v reševanje...al se ja ta sršen kr sam pojavu v Kopru?
ODGOVORI
0 0
odpisani zasedli vlado
17. 10. 2025 20.09
Baje je ta vrsta sršena neverjetno prijazna do ljudi zato me čudi,da jih odstranjujejo.
ODGOVORI
0 0
galeon
17. 10. 2025 20.01
+5
Dokler bo dopustno pretovarjati in prevažati tovor vsepovsod in brez nadzora bo še slabše. Začnite se zgledovat po Avstraliji.
ODGOVORI
6 1
