Orientalski sršen: stanje v obalno-kraški regiji je izjemno resno

Kot so danes sporočili iz ČZS, je bilo v zadnjih tednih v obalno-kraški regiji potrjenih in uničenih več kot 30 gnezd, največ v starem mestnem jedru Kopra in v naselju Plavje. Posamezna gnezda so bila potrjena tudi na drugih delih slovenske obale ter v njenem zaledju, eno pa tudi v občini Komen.

"Podobne ugotovitve so sporočili tudi iz Gasilske brigade Koper, katere zaposleni so v skladu z dogovorom na sestanku 17. septembra poskrbeli za hitro, varno in strokovno uničenje gnezd. Gasilci poročajo, da se število novih najdb gnezd ne zmanjšuje, zaradi česar reševanje problematike orientalskega sršena že posega v njihove redne intervencijske naloge," opozarjajo v zvezi.

Menijo, da so gasilci gasilske brigade Koper svoj del dogovora odgovorno izpolnili. "Zdaj pa je nujno, da pristojna ministrstva ukrepajo in čim prej sprejmejo sistemske rešitve za zajezitev širjenja te invazivne vrste," pozivajo v ČZS.

Glede na napovedi je v Sloveniji v prihodnjih letih pričakovati tudi azijskega sršena. Glede na izkušnje iz drugih evropskih držav ta zaradi hitrega in uspešnega širjenja, številčnih gnezd in dobre prilagodljivosti predstavlja še večjo grožnjo, opozarjajo čebelarji. Načrtujejo udeležbo na praktični delavnici o odkrivanju in uničevanju gnezd tega sršena v španski pokrajini Galicija.