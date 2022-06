Originalni Office 2021 Pro samo 13 evrov

Microsoft Office je paket programske opreme, ki vključuje Word, Excel, PowerPoint in še marsikaj. Microsoft je znan po vrhunskih programih in Office 2021 ni izjema. Vsak dan delamo s predstavitvami, dokumenti v Wordu, preglednicami in bazami podatkov. Če obvladate Microsoft Office, boste pri delu in učenju veliko bolj produktivni.

Najprivlačnejša ponudba v tej razprodaji Officeove programske opreme je gotovo najnovejša verzija Officea 2021 Professional. Microsoftova cena je 439,99 $, na Keysoffu pa ga zdaj lahko dobite že za samo 26,99 €. Če imate doma več računalnikov, ki jih je treba posodobiti, lahko Office kupite z družino ali prijatelji že za 13,29 €. Keysoff je za vas pripravil veliko različnih ponudb. Office 2021 lahko dobite do 62 % ceneje in je popolnoma originalen. Poleg tega vam pri Keysoffu nudijo tudi doživljenjske poprodajne storitve.