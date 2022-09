Originalni Office 2021 za samo 14 evrov

Jesenska razprodaja: Originalni Office 2021 za samo 14 € in do 62-odstotni popust na Microsoft Office.

V Keysoffovi jesenski razprodaji lahko zdaj najnovejši Office 2021 Professional kupite za samo 27,36 €. Glede na različne potrebe uporabnikov so pripravili tudi različne kombinacije. Najbolj cenovno ugodna je tista za pet računalnikov, kjer vsaka licenca za Office 2021 stane le 14,13 €. Lahko jih delite z družino in prijatelji. Ponujajo vam tudi pakete Officea 2021 in operacijskih sistemov Windows z 62-odstotnim popustom.

Microsoft Office 2021 že za 14,13 € na računalnik

- Microsoft Office 2021 Pro Plus / 1 PC - 27.36€

- 2 Office 2021 Pro Plus Keys Pack - 43.75€ (samo 21.87€/ ključ)

- 3 Office 2021 Pro Plus Keys Pack - 54.00€ (samo 18.00€/ ključ)

- Microsoft Office 2021 Pro Plus (5 PCs) - 70.68€ (14.13€/ključ)

- MS Office 2019 Professional Plus - 24.59€

- Microsoft Office 2016 Professional Plus 1 PC -18.67€

Originalni operacijski sistem Windows že za 5,75 €

- Windows 10 Professional -7.40€

- Windows 10 Pro Professional - 2 PCs -11.50€ (samo 5.75€ računalnik)

- Windows 10 Home CD-KEY (32/64 Bit) 1 PC - 7.75€

Več >>

Na Keysoffu ključe za izdelke prodajamo po znižanih cenah, ki so tudi 90 % nižje od tistih v Microsoftovi trgovini. Licence vam pošljemo po elektronski pošti z jasnimi navodili za preprosto aktivacijo, kar pomeni, da nimamo stroškov s shranjevanjem in logistiko, kar je še ugodnejše za kupce. Keysoff je prejel že 900 ocen resničnih uporabnikov na strani TrustPilot s povprečno oceno 4,9 in 98 % zadovoljnih strank.

Tehnična pomoč 24 ur na dan in doživljenjske poprodajne storitve

Pišite Keysoffu: service@keysoff.com





Naročnik oglasa je Net Sales Ltd.