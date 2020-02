Orkanski veter družinam uničil domove, avtomobile in gozdove

Za škodo, ki jo je povzročil orkanski veter, so žalostne usode družin posameznikov, ki jim je veter uničil domove, avtomobile in podiral drevesa v gozdovih, ki so vir njihovega preživetja. Največ škode je veter povzročil na severovzhodu države. Rokave so zavihali tudi v Podravju, kjer škodo še ocenjujejo, v Slovenski Bistrici pa domačini tako močnega vetra ne pomnijo.