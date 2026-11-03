Orkestrirane dezinformacijske kampanje ali komunikacija z volivci?

V SDS-ovi skupini zaprtega tipa v priljubljeni aplikaciji Viber, v kateri ima največja vladna stranka okoli 700 podpornik, delijo vrsto vsebin. Od pozivov na volišča v času volilnega molka do zagovarjanja interventnega zakona.

"Ima SDS svojo skupino ljudi, ki jih usmerja. Problem je v tem, da jih usmerja zaposlana v kabinetu predsednika vlade, torej javna uslužbenka, med svojim delovnim časom," pojasnjuje novinar Mladine Borut Mekina.

"Če pogledate ure, večinoma gre za objave v večernem času, med vikendi. Vsake toliko je pa tudi kakšna objava čez dan. Ampak saj tudi jaz imam verjetno pravico do malice, ane," odgovarja svetovalka za odnose z javnostmi v kabinetu predsednika vlade Kristina Hacin.

Med objavami pa tudi povezava na ostro strankarsko stališče do političnega komentatorja Janeza Markeša, ko je ta analiziral razloge za proteste po Evropi. "Ki so ga - to je bil očiten namen - želeli oblatit, da želi spodbujati nasilje v Sloveniji. Drug primer iz preteklosti je bil, da so se spravili na sodnico v primeru Trenta, ki je sodila Janši. Vlivajo olja na ogenj," meni Mekina.

"Te skupine so samo ena v vrsti politične komunikacije. Gre pa za v bistvu javno objavljene objave na FB, na Instagramu. Se pravi link, ki je že bil nekje javno objavljen, se samo prilepi v to skupino," način objavljanja in delovanja skupine opisuje Hacinova.

Učinek Markeševe objave pa so bili številni žaljivi in sovražni komentarji na njegov račun, ki so jih pisali tudi člani SDS-ove Viber skupine, so s primerjalno analizo ugotovili kolegi z Mladine. Do Janševe vlade kritičen komentator pa jih je ob dnevu spomina na mrtve občutil tudi osebno.

"Kako nizko sežejo te metode? Na grobu mojega očeta, matere in brata, poslušaš žaljivke, ki so plod greznice, ki so plod diskvalifikacij," je politični komentator Markeš pojasnil na Facebooku.

"To nima popolnoma nobene povezave s temi FB skupinami, to kar me sprašujete," pa odgovarja Hacinova. Gre za skupino, ki deluje že štiri leta, nam pojasni Hacinova. V uredništvu Mladine pa so med člani našli tudi nekaj posameznikov, ki so se javno sicer distancirali od Janševe SDS. Denimo vodja poslancev Logarjevih Demokratov Elena Zavadlav Ušaj.

"En tak primer je Niko Gamulin. Pred volitvami je nastopal kot forenzični strokovnjak v primeru Black Cube. Zdaj smo pa videli, da je bil ves čas del propagandne enote SDS," pravi Mekina.

Podobne komunikacijske kanale sicer uporablja tudi večina drugih parlamentarnih strank. Vse pa so za STA zatrdile, da pri tem ne širijo sovražnega govora. Tega je bila sicer po objavi njene telefonske številke v zadnjih dneh deležna tudi Hacinova.