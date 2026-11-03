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Slovenija

Orkestrirane dezinformacijske kampanje ali komunikacija z volivci?

Ljubljana, 03. 11. 2026 19.51 pred 48 minutami 3 min branja 9

Avtor:
Anže Božič
Viber skupina SDS na Vibru

Orkestrirane dezinformacijske kampanje in sramotenje političnih nasprotnikov ali novodobna strankarska komunikacija s svojimi volivci in podporniki? Kakšen je namen zaprtih skupin, ki jih v imenu največje vladne stranke SDS na različnih aplikacijah upravlja glavna komunikatorka premierja Janeza Janše Kristina Hacin? Delovanje takšne skupine je na lastni koži občutil tudi politični komentator Janez Markeš.

V SDS-ovi skupini zaprtega tipa v priljubljeni aplikaciji Viber, v kateri ima največja vladna stranka okoli 700 podpornik, delijo vrsto vsebin. Od pozivov na volišča v času volilnega molka do zagovarjanja interventnega zakona.

"Ima SDS svojo skupino ljudi, ki jih usmerja. Problem je v tem, da jih usmerja zaposlana v kabinetu predsednika vlade, torej javna uslužbenka, med svojim delovnim časom," pojasnjuje novinar Mladine Borut Mekina

"Če pogledate ure, večinoma gre za objave v večernem času, med vikendi. Vsake toliko je pa tudi kakšna objava čez dan. Ampak saj tudi jaz imam verjetno pravico do malice, ane," odgovarja svetovalka za odnose z javnostmi v kabinetu predsednika vlade Kristina Hacin. 

Med objavami pa tudi povezava na ostro strankarsko stališče do političnega komentatorja Janeza Markeša, ko je ta analiziral razloge za proteste po Evropi. "Ki so ga - to je bil očiten namen - želeli oblatit, da želi spodbujati nasilje v Sloveniji. Drug primer iz preteklosti je bil, da so se spravili na sodnico v primeru Trenta, ki je sodila Janši. Vlivajo olja na ogenj," meni Mekina. 

"Te skupine so samo ena v vrsti politične komunikacije. Gre pa za v bistvu javno objavljene objave na FB, na Instagramu. Se pravi link, ki je že bil nekje javno objavljen, se samo prilepi v to skupino," način objavljanja in delovanja skupine opisuje Hacinova. 

Učinek Markeševe objave pa so bili številni žaljivi in sovražni komentarji na njegov račun, ki so jih pisali tudi člani SDS-ove Viber skupine, so s primerjalno analizo ugotovili kolegi z Mladine. Do Janševe vlade kritičen komentator pa jih je ob dnevu spomina na mrtve občutil tudi osebno.

"Kako nizko sežejo te metode? Na grobu mojega očeta, matere in brata, poslušaš žaljivke, ki so plod greznice, ki so plod diskvalifikacij," je politični komentator Markeš pojasnil na Facebooku. 

"To nima popolnoma nobene povezave s temi FB skupinami, to kar me sprašujete," pa odgovarja Hacinova. Gre za skupino, ki deluje že štiri leta, nam pojasni Hacinova. V uredništvu Mladine pa so med člani našli tudi nekaj posameznikov, ki so se javno sicer distancirali od Janševe SDS. Denimo vodja poslancev Logarjevih Demokratov Elena Zavadlav Ušaj.

"En tak primer je Niko Gamulin. Pred volitvami je nastopal kot forenzični strokovnjak v primeru Black Cube. Zdaj smo pa videli, da je bil ves čas del propagandne enote SDS," pravi Mekina. 

Podobne komunikacijske kanale sicer uporablja tudi večina drugih parlamentarnih strank. Vse pa so za STA zatrdile, da pri tem ne širijo sovražnega govora. Tega je bila sicer po objavi njene telefonske številke v zadnjih dneh deležna tudi Hacinova.

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SDS Kristina Hacin Janez Markeš

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KOMENTARJI9

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Potouceni kramoh
03. 11. 2026 20.40
Kristina Hacin to koordinacijo stampeda dela med delovnim časom...odpustiti jo je treba takoj!
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+1
1 0
Vrhovni poveljnik
03. 11. 2026 20.39
Kopiram iz FB: KDO SO ČLANI PROPAGANDNE ENOTE SDS ⁉️🤔 V skupini je celotno vodstvo SDS, pa tudi vodja poslanske skupine Demokratov Elena ZAVADLAV UŠAJ, in številni "neodvisni" strokovnjaki, "neodvisni" kandidati za politične funkcije, in "neodvisni nadzorniki. BORUT MEKINA, Mladina, št. 43 UPRAVLJANJE PROPAGANDNIH SKUPIN: ● vodstvo strankinega aparata ● svetovalka za odnose z javnostmi v kabinetu predsednika vlade Kristina HACIN, ki je HKRATI administratorka zaprtih propagandnih skupin SDS na Viber in WhatsApp ČLANSTVO PROPAGANDNIH SKUPIN: ● funkcionarji SDS ● kandidati SDS za politične funkcije ● strankini uslužbenci ● posamezniki brez javnih funkcij Pri približno 370 od 669 članov sta v Vibru vpisana ime in priimek, toliko jih je mogoče identificirati. AKTIVNI ČLANI SDS PROPAGANDNE ENOTE ZA MNOŽIČNO ŠIRJENJE LAŽI NA DRUŽBENIH OMREŽJIH SO: ● Branko GRIMS ● Romana TOMC ● Suzana LEP ŠIMENKO, ministrica za Slovence v zamejstvu ● Mojca ŠKRINJAR, državna sekretarka, šolstvo ● Uršula MENIH DOKL, državna sekretarka, kultura, 11 POSLANCEV: ● Žan MAHNIČ ● Andrej KOSEC ● Jana GRŽINIČ ● Zoran MOJŠKERC ● Rado GLADEK ● Jelka GODEC ● Damjan MUZEL ● Karmen FURMAN ● Bojan PODKRAJŠEK ● Andrej KOSI ● Luka SIMONIČ, pa: ● Mojca MEGUŠAR, osebna tajnica Janeza Janše ● Maja TOMINC ŽERAK, superadministratorka z največ pravicami, nekdanja namestnica generalnega sekretarja SDS ● Borut DOLANC, generalni sekretar SDS, hkrati predsednik OO Trbovlje ● Tomaž DEŽELAK, predsednik nadzornega odbora stranke ● Ida MEDVED, podpredsednica seniorjev ter članica izvršilnega odbora ● Nikolaj OBLAK, nekdanji predsednik podmladka, pa, zaposleni: ● Lara MOŠKOTEVC, skrbi za odnose z javnostmi poslanske skupine ● Katja ŠIVEC, iz strankine službe za odnose z javnostmi ● Damjan MEŠKO ● Mateja MOHORIČ ● Andreja PRODAN - vsi trije delajo za Romano TOMC, nadalje - več kot 20 predsednikov občinskih odborov in regijskih koordinacij SDS: ● Mirko ANTOLOVIČ, Vrhnika ● Simon DOBAJ, Velenje ● Bojan HOMAN, Kranj ● Srečko LEDNIK, Žalec ● Patricija ČULAR, Brežice ● Andrej MEŠIČ, Murska Sobota in pomurska koordinacija ● Miha KAPELJ, Ajdovščina in goriška koordinacija ● Janez TOMAŽIČ, Šmartno pri Litiji in zasavska koordinacija ● Igor ŠKRINJAR, Ruše ● Stašo LODRANT, Prevalje ● Jernej KRULEČ, Prebold ● Lenart BARAT, Razkrižje ● Primož BRUS, Gornja Radgona ● Roman BUKOVEC, Dobrepolje ● Jože DULAR, Straža ● Alin DŽINIČ, Jesenice ● Jožica GOMBOŠI, Beltinci ● Igor KOTARŠČAK, Veržej ● Marko KOVŠE, Zreče ● Barbara KOŠIR, Dol pri Ljubljani ● Janez MEŽAN, Mirna Peč ● Dominik ORNIK, Sveta Ana ● Štefanija PAVČNIK, Laško ● Nataša PETEK, Starše ● Janko RANFL, Gorišnica ● Janez REMŽGAR, Horjul ● Borut ROJC, Ilirska Bistrica ● Srečko TOMAZETIČ , Kanal ob Soči ● Jože PROSEN, Naklo ● Dejan KRESNIK, predsednik SDS v Radljah ob Dravi, kandidat za župana, podmladek zastopata: ● Jan GAJŠEK, generalni sekretar SDM ● Izidor JELENC, predsednik sveta SDM, NEKDANJI POSLANCI SDS: ● Jure FERJAN ● Janez MOŠKRIČ ● Alenka KOREN GOMBOC ● Boris DOBLEKAR ● Marijan POJBIČ ● Nada BRINOVŠEK, pa: ● Alojz KASTELIC, nekdanji župan Trebnjega ● Janez MAGYAR, župan Lendave ● Dušan STRNAD, župan Ivančne Gorice, med člani skupine na Vibru so še kandidati na listah SDS za državni zbor leta 2022 ali 2026: ● Nežka POLJANŠEK ● Robert TOMAZIN ● Tija BOROVIČ ● Patricija DIMIC ● Jure COLJA ● Dominik ŠTRAKL ● Alenka FORTE ● Silvano RADIN ● Mihael PETANČIČ ● Andrejka TANASKOVIČ, pa nekdanji kandidati SDS za župane ali poslance v preteklih letih: ● Mojca INKRET ● Matej ARNUŠ ● Marjan GOLAVŠEK , pa: ● Elena ZAVADLAV UŠAJ, sicer poslanka in generalna sekretarka Logarjevih Demokratov ter nekdanja poslanka SDS, kar kaže, kako prepleteni sta stranki ● Tomaž GROBOVŠEK, SDS ga je nedavno predlagala v svet splošne bolnišnice Novo mesto, in ki se javno ni predstavil kot njen kader ● Janez CIMPERMAN, leta 2018 kandidiral za župana Iga za SLS in bil kasneje član D
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0 0
FreedomMan
03. 11. 2026 20.23
Jaz se bom prijavil zgolj, ko se moja prebava poleni... in takoj ko se aktivira - brisanje.
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+1
1 0
Arlo
03. 11. 2026 20.19
Sploh ne razumem napisanega. Besedilo je šlo čez najmanj tri ali štiri tipkovnice-uredništva in bistvena misel se je pomalem izgubila. Osebno menim da če pljuvaš, ostaneš sam popljuvan, če je to to...
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+0
1 1
Posteni
03. 11. 2026 20.22
Se dolgo ti ne bo jasno
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+0
1 1
FreedomMan
03. 11. 2026 20.25
Verjetno si simpatizer desnice tako da je normalno da ne razumeš.
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+0
1 1
Arlo
03. 11. 2026 20.26
Tebi tudi ni, ne?
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0 0
mejacrnikal
03. 11. 2026 20.05
pa sej to leva stran dela cel cas.ko pa desni je pa cel halo...
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-2
1 3
Jožajoža
03. 11. 2026 20.04
ne bat. slovenci bomo spet glasovali PROTI.v 7 mesecoih nas je janša obral za prihranke,banke nam jemljejo nepremičnine,firme se zapirajo,.kmetijska zbornica podgoršek nas toži zaradi neplačanih članarin,ki so "obvezne" sram jih naj bo,........borze dela se polnijo.zato še enkrat PROTI oz,če bo še kak posvetovalni referendom,4x PROTI,kot na prejšnjem.
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