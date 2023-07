Ormoška policista s hitrim ukrepanjem preprečila najhujše

V zgodnjih jutranjih urah v četrtek je zagorelo na območju Središča ob Dravi, in sicer na gospodarskem objektu. Požar se je hitro širil in vedno bolj bližal stanovanjskem objektu v bližini. Na srečo sta bila tam ormoška policista Matej Hlebec in Filip Luci, ki sta na bližajočo se nevarnost stanovalce opozorila z zvočnim signalom, so sporočili s PU Maribor.