Oropali urarno v centru Ljubljane

V uredništvo smo prejeli informacijo, da so neznani storilci v centru Ljubljane oropali urarno. Podrobnosti dogodka smo želeli izvedeti na Policijski upravi Ljubljana, kjer so za zdaj pojasnili le, da policisti na kraju dogodka še vedno zbirajo obvestila.

Nazadnje so ljubljanski kriminalisti rop urarne v centru prestolnice obravnavali junija letos.Oktobra so končali zahtevno preiskavo in ugotovili, da so rop izvedli trije storilci, med njimi dva državljana Srbije. Vsi trije so skupaj vstopili v trgovino, pri tem pa je eden od njih z orožjem zagrozil prodajalcu, druga storilca pa sta s sekirami razbila stekla vitrin in iz njih odtujila več luksuznih ročnih ur. Skupna škoda je znašala okoli 200.000 evrov, storilci pa so po robu pobegnili.