Oroševanje pred pozebo rešilo pridelek nekaterim sadjarjem

Temperature zraka so se v večjem delu države že drugo noč zapored spustile pod ledišče, kar je prizadelo predvsem letino sadjarjev. Ti so v sredo začeli zbirati podatke o škodi po pozebi, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije pa bo prve ocene sporočila v petek. V Evrosadu so del nasadov oroševali, zaradi česar jim je uspelo rešiti pridelek na teh mestih.

Nizke temperature v aprilu največ skrbi in težav povzročajo sadjarjem, pa tudi vinogradnikom. Evrosad, ki ima sedež v Krškem in je vodilni slovenski pridelovalec sadja, ima sistem oroševanja urejen na okoli 18 odstotkih vseh sadovnjakov. Direktor podjetja Boštjan Kozole računa, da so na območjih, ki so jih v zadnjih dveh dneh oroševali, pridelek rešili, medtem ko škoda na ostalih sadovnjakih še ni znana. Predvidoma bodo prve grobe ocene imeli čez en teden, je pojasnil.

Samo v sredo je sistem oroševanja v Evrosadu deloval 16 ur, poraba vode pa znaša več kot 2000 kubičnih metrov na uro, je dejal in dodal, da je dober vir vode ključnega pomena pri oroševanju. Drugih tehnoloških ukrepov se niso posluževali, so pa že pred tem drevesa krepili z mikroelementi. Evrosad sicer prideluje jabolka, hruške, breskve in jagode, zmanjšani pridelek zaradi pozebe pa so v družbi utrpeli tudi lani.

Zaščita pred pozebo? Najpogosteje se zatakne pri denarju Zavedanje o možnostih preprečevanja škode po pozebi se vse bolj razširja, a se najpogosteje zatakne pri denarju, opažajo strokovnjaki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS). Čeprav država sofinancira razne ukrepe, je prispevek kmetovalca še vedno tako velik, da ga predvsem manjši kmetje ne zmorejo. "Razlog je zagotovo tudi ta, da so odkupne cene sadja in zelenjave tako nizke, da izkupiček manjšemu kmetu ne omogoča preživetja, kaj šele tovrstne naložbe v varovalne ukrepe. Tam, kjer jim je sadje ali zelenjava glavni vir dohodka, so za ustrezne ukrepe že poskrbeli – čeprav tudi ti ne zagotavljajo popolne zaščite," so razložili na KGZS.

Vzrokov, zakaj obramba pred pozebo ni tako uspešna, kot bi lahko bila, je po mnenju pristojnih na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano več: - oroševalni sistemi so primerni za obrambo pred pozebo, vendar so postopki za pridobitev dovoljenj dolgotrajni, - nekateri kmetje imajo nasade na območjih, kjer dovoljenja za oroševalni sistem ne morejo dobiti, - nekateri uporabljajo postopke, kot so utrjevanje rastlin z aminokislinskimi pripravki, prekrivanje, kurjenje in dimljenje v nasadih itd., vendar so ti postopki uspešni le pri temperaturah okoli 0 stopinj Celzija ali malo pod ničlo, ne morejo pa obvarovati nasadov pri tako nizkih temperaturah, kot smo jim bili priča zdaj.

Po prvih podatkih minulo noč in zjutraj vremenoslovci niso namerili tako nizkih temperatur kot v sredo Takrat je bilo ponekod najhladnejše jutro v tej zimi, marsikje pa najhladnejše aprilsko jutro zadnjih 70, verjetno pa več kot 100 let. Danes ob 8. uri so nič stopinj Celzija namerili v Bilju pri Novi Gorici in na Katarini nad Ljubljano, povsod drugod po Sloveniji pa so bile temperature pod lediščem, kažejo podatki mreže opazovalnih postaj Agencije RS za okolje (Arso).

V Postojni je bilo davi minus šest stopinj, v Kočevju, Ratečah in na Voglu minus pet, minus štiri stopinje so namerili v Slovenj Gradcu, Črnomlju ter letališčih Lesce in Ljubljana. Lokalno so lahko ponekod temperature tudi nižje, na najvišje ležeči merilni postaji, na Kredarici, je bilo ob 8. uri minus 14 stopinj Celzija.