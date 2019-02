Na Facebooku posnetek orožja v romskem naselju pri Črnomlju

Posnetek je bil javno objavljen in dostopen nekaj dni. Posamezniki na njem razkazujejo več kosov orožja. Na posnetku vidimo polavtomatsko puško in več kosov pištol. Kot nam je uspelo neuradno izvedeti, naj bi bil posameznik, ki je posnetek objavil, sin romskega svetnika.

Zasegli šest kosov orožja in več streliva

Policija nam je sporočila, da so policisti policijske postaje Črnomelj v torek dopoldne, na podlagi odredbe Okrajnega sodišča v Črnomlju, opravili hišno preiskavo pri 46-letniku iz okolice Črnomlja in pri tem zasegli skupaj šest kosov orožja. Zasegli so dve pištoli znamke CZ M57 (Tokarev), kalibra 7,62 mm; pištolo znamke CZ M70, kalibra 7,65 mm; pištolo znamke ISSC M22, kalibra LR 22 mm; polavtomatsko puško znamke Češka Zbrojevka 858 Tactical 4P, kalibra 7,62 mm; pištolo znamke Zastava Arms CZ 999 Scorpion, kalibra 9 mm Parabellum.

Poleg omenjenega orožja so zasegli še naslednjo količino streliva, in sicer 113 nabojev kalibra 7,62 mm za pištoli M57, 52 nabojev kalibra 7,65 mm za pištolo M70, 50 nabojev kalibra 9 mm za pištolo CZ 999, 51 nabojev kalibra LR .22 za pištolo M22 ter 456 nabojev kalibra 7.62 mm za polavtomatsko puško CZ 858 Tactical.

V postopku so policisti ugotovili, da 46-letnik poseduje veljavno orožno listino za športno orožje od leta 2010 (za orožje od točke 1 do 4) ter od leta 2017 veljavni orožni list za varnostno orožje pod točko 5.

Zaradi suma, da je lastnik orožja kršil določila zakona o orožju, prepuščanje oziroma posojanje orožja drugim osebam, neprevidna, nestrokovna in malomarna uporaba in shranjevanje ter prepuščanje osebam, ki niso upravičene do posesti orožja, so policisti orožje in strelivo, skupaj z orožnimi listinami, zasegli. Strelivo in orožje bodo poslali v strokovno analizo, med drugim zaradi suma, da so določeni kosi orožja predelani.

Po končanih strokovnih analizah bodo uvedli postopek o prekršku zaradi kršitev zakona o orožju ali podali kazensko ovadbo zoper lastnika, upravni enoti pa predlagali odvzem orožja. Do bo orožje pri policiji.