'Orožje še nikoli ni prineslo miru in varnosti. Prinaša le uničenje in smrt'

"Danes smo tukaj zato, ker smo proti vojnemu dobičkarstvu in kapitalističnemu sistemu, ki ga poganja. Danes smo tukaj zato, ker zahtevamo enakopraven, pravičen, demilitariziran in svoboden svet," je na shodu za mir in proti oboroževanju poudarila pesnica, urednica, kritičarka in prevajalka Anja Zag Golob . Sprašuje se, zakaj je tako težko dojeti, da ljudje niso le številke ter da orožje ni le eksponat, temveč orodje za ubijanje.

Ljudi je pozvala, naj se združijo v prizadevanjih za ohranjanje miru, za življenje in dobrobit vseh ljudi, naj prevzamejo pobude in dejavnosti za mir: "Ne zanašajmo se na delovanje svetovnih institucij, ne prepuščajmo se jim. Ne zanašajmo se na zagotavljanje miru od zgoraj navzdol. Razvijajmo varovalke miru v osnovnih socialnih mrežah našega življenja in odnosov. Postanimo in ostanimo dejavni varuhi miru, saj nihče ne bo namesto nas sejal semena miru in dobrega in plel trave nasilja in zla."

'Kdo lahko verjame?'

Da orožje še nikoli v zgodovini ni prineslo miru in varnosti, je opomnila Nada Pretnar, Gibanje za pravice Palestincev. To je po njenem mnenju jasno vidno v dolgoletnem dogajanju v Palestini. "Orožje prinaša zgolj uničenje, smrt in trpljenje," je jasna. Sprašuje se tudi, komu to orožje prinaša varnost: "Kdo lahko verjame, da bodo evropski politični voditelji, ki izraelski genocid aktivno politično in vojaško podpirajo, z nakupovanjem orožja skrbeli za mir? Da bodo ti voditelji, ki danes kupujejo na Palestincih testirano orožje in ga uporabljajo proti beguncem in begunkam na evropskih mejah, skrbeli za varnost?"