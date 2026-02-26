Ortoped Kavčič toži Goloba

Premier Robert Golob je 19. februarja v predvolilnem soočenju o Gregorju Kavčiču in njegovem delu v Splošni bolnišnici (SB) Novo mesto med drugim dejal: "V Novem mestu smo imeli en primer, ko je predstojnik oddelka imel zasebno ordinacijo in tja organizirano vozil svoje paciente."

Nadaljeval je, da je bilo takrat v čakalni vrsti 1277 čakajočih, po čiščenju seznama pa 588, in da jih je bilo očitno polovica v vrsti po nepotrebnem. " Veste, kdaj bi prišli na vrsto v Novem mestu, dokler je tam še deloval ta ortoped? Leta 2032, dvaintrideset, dokler je deloval in vozil v svojo zasebno. Danes pridete na vrsto tekom letošnjega leta, oziroma v začetku leta 2027, " je dejal Golob.

V kazenski zasebni tožbi je navedeno, da je Golob o Kavčiču "trdil in raznašal nekaj neresničnega, kar lahko škoduje njegovi časti ali dobremu imenu, čeprav je vedel, da je to, kar trdi ali raznaša, neresnično, pri čemer je bilo dejanje storjeno po televiziji, tisto, kar je neresnično trdil in raznašal, pa je bilo take narave, da je imelo hude posledice za zasebnega tožilca".

V tožbi so zapisali tudi, da gre za neresnične trditve, saj Kavčič nikdar ni vozil pacientov iz SB Novo mesto v svojo zasebno ordinacijo, še manj pa je to počel organizirano, prav tako ni bil pooblaščen za vodenje in urejanje čakalnih vrst oziroma seznamov v navedeni ustanovi. Njegovo dodatno delo pri koncesionarju s soglasjem primarnega delodajalca pa ni imelo nobenih takih posledic na čakalne dobe, kot jih je zatrjeval Golob, je še zapisano.

Kavčič v tožbi trdi, da je vsaka operacija, ki jo je opravil zunaj SB Novo mesto, pomenila, da se je čakalna vrsta skrajšala. Preostalo skrajšanje vrste, ki naj bi ga ugotovili pri čiščenju seznamov, pa ne pomeni, da so bili pacienti v vrsti po nepotrebnem, ampak da so se po Kavčičevem odhodu iz vrste sami izpisali in se vpisali v čakalno vrsto pri koncesionarju, kjer zdaj operira.

V tožbi so navedli, da je Golob svoje trditve raznašal hote in ob zavedanju, da so neresnične, saj je bil predhodno seznanjen s sporočilom za javnost, ki ga je v začetku decembra lani poslal Kavčič, vsebino oddaje Tarča na Televiziji Slovenija iz 8. januarja in številnimi drugimi medijskimi objavami, "v katerih so bile inkriminirane trditve argumentirano demantirane".

Po navedbah v tožbi so Kavčiča trditve, ki jih je Golob izrekel z namenom osebne politične promocije in promocije politične stranke, hudo prizadele in mu povzročile nepopravljivo škodo na časti, ugledu in dobrem imenu. Kavčič meni, da je Golob s svojimi izjavami izpolnil vse zakonske znake težje oblike kaznivega dejanja obrekovanja.

Ob tem Kavčič poudarja, da nikomur, ne sedaj in ne v prihodnje, ne bo dopustil, da obrekuje in blati njegov ugled ter njegovo čast in dobro ime, ki si ga je izgradil s trdim, nesebičnim, večdesetletnim delom v dobrobit pacientov, "z očitnim namenom politične samopromocije oziroma za pridobivanje političnih točk pred prihajajočimi volitvami", je še sporočil odvetnik Penko.