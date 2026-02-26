Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Ortoped Kavčič toži Goloba

Ljubljana, 26. 02. 2026 15.02 pred 45 minutami 3 min branja 91

Avtor:
T.H. STA
Robert Golob ob prihodu na soočenje v Koper

Odvetnik Boštjan Penko je v imenu ortopeda Gregorja Kavčiča na Okrožno sodišče v Ljubljani vložil kazensko zasebno tožbo zoper predsednika vlade Roberta Goloba zaradi obrekovanja. Kavčič Golobu očita, da je v okviru prvega predvolilnega soočenja na Televiziji Slovenija govoril laži in neresnice, je sporočil odvetnik.

Premier Robert Golob je 19. februarja v predvolilnem soočenju o Gregorju Kavčiču in njegovem delu v Splošni bolnišnici (SB) Novo mesto med drugim dejal: "V Novem mestu smo imeli en primer, ko je predstojnik oddelka imel zasebno ordinacijo in tja organizirano vozil svoje paciente."

Preberi še Ortoped, ki je umetno daljšal čakalne vrste, zavrača očitke vodstva bolnišnice

Nadaljeval je, da je bilo takrat v čakalni vrsti 1277 čakajočih, po čiščenju seznama pa 588, in da jih je bilo očitno polovica v vrsti po nepotrebnem. "Veste, kdaj bi prišli na vrsto v Novem mestu, dokler je tam še deloval ta ortoped? Leta 2032, dvaintrideset, dokler je deloval in vozil v svojo zasebno. Danes pridete na vrsto tekom letošnjega leta, oziroma v začetku leta 2027," je dejal Golob.

Kaj piše v tožbi?

V kazenski zasebni tožbi je navedeno, da je Golob o Kavčiču "trdil in raznašal nekaj neresničnega, kar lahko škoduje njegovi časti ali dobremu imenu, čeprav je vedel, da je to, kar trdi ali raznaša, neresnično, pri čemer je bilo dejanje storjeno po televiziji, tisto, kar je neresnično trdil in raznašal, pa je bilo take narave, da je imelo hude posledice za zasebnega tožilca".

Robert Golob ob prihodu na soočenje v Koper
Robert Golob ob prihodu na soočenje v Koper
FOTO: Aljoša Kravanja

V tožbi so zapisali tudi, da gre za neresnične trditve, saj Kavčič nikdar ni vozil pacientov iz SB Novo mesto v svojo zasebno ordinacijo, še manj pa je to počel organizirano, prav tako ni bil pooblaščen za vodenje in urejanje čakalnih vrst oziroma seznamov v navedeni ustanovi. Njegovo dodatno delo pri koncesionarju s soglasjem primarnega delodajalca pa ni imelo nobenih takih posledic na čakalne dobe, kot jih je zatrjeval Golob, je še zapisano.

Kavčič v tožbi trdi, da je vsaka operacija, ki jo je opravil zunaj SB Novo mesto, pomenila, da se je čakalna vrsta skrajšala. Preostalo skrajšanje vrste, ki naj bi ga ugotovili pri čiščenju seznamov, pa ne pomeni, da so bili pacienti v vrsti po nepotrebnem, ampak da so se po Kavčičevem odhodu iz vrste sami izpisali in se vpisali v čakalno vrsto pri koncesionarju, kjer zdaj operira.

V tožbi so navedli, da je Golob svoje trditve raznašal hote in ob zavedanju, da so neresnične, saj je bil predhodno seznanjen s sporočilom za javnost, ki ga je v začetku decembra lani poslal Kavčič, vsebino oddaje Tarča na Televiziji Slovenija iz 8. januarja in številnimi drugimi medijskimi objavami, "v katerih so bile inkriminirane trditve argumentirano demantirane".

Po navedbah v tožbi so Kavčiča trditve, ki jih je Golob izrekel z namenom osebne politične promocije in promocije politične stranke, hudo prizadele in mu povzročile nepopravljivo škodo na časti, ugledu in dobrem imenu. Kavčič meni, da je Golob s svojimi izjavami izpolnil vse zakonske znake težje oblike kaznivega dejanja obrekovanja.

Ob tem Kavčič poudarja, da nikomur, ne sedaj in ne v prihodnje, ne bo dopustil, da obrekuje in blati njegov ugled ter njegovo čast in dobro ime, ki si ga je izgradil s trdim, nesebičnim, večdesetletnim delom v dobrobit pacientov, "z očitnim namenom politične samopromocije oziroma za pridobivanje političnih točk pred prihajajočimi volitvami", je še sporočil odvetnik Penko.

Preberi še Na seznamu imel 500 bolnikov preveč, Kavčič zaradi odpovedi toži bolnišnico

Izredni strokovni nadzor v SB Novo mesto je sicer v začetku decembra pokazal, da je vodja ortopedskega oddelka Kavčič umetno daljšal seznam čakalnih vrst, hkrati pa paciente preusmerjal v zasebni zavod, kjer je operiral. Vodstvo ga je nato razrešilo kot vodjo oddelka in mu izreklo odpoved pogodbe o zaposlitvi. Kavčič je navedbe vodstva, da je paciente neupravičeno preusmerjal v zasebni zavod, zavrnil kot neresnične in žaljive.

Gregor Kavčič ortoped Novo mesto čakalne vrste tožba golob obrekovanje

Sojenje za umor Božića: obramba predlaga zaslišanje avstrijske izvedenke

DZ sprejel podaljšanje sklepanja pogodb za nenujne reševalne prevoze z zasebniki

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI91

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Polde8
26. 02. 2026 15.50
Za kavčiča je že dolgo znano da je zelo sporen. Ni mi jasno zakaj so tako požrešni?
Odgovori
0 0
vranavrani
26. 02. 2026 15.49
Taubi vedno laže.
Odgovori
0 0
FreedomMan
26. 02. 2026 15.49
Kavčič je očitno zajedalska dvoživka
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
26. 02. 2026 15.48
Samo da je Janša!
Odgovori
-1
0 1
Luna61
26. 02. 2026 15.46
Vsi vemo, da potrebujemo zdravnike bolj kot politike. Zato verjamem zdravniku. Končno pa bo sodišče odločilo, kako in kaj?
Odgovori
-1
1 2
lusma00
26. 02. 2026 15.46
Sds-ov fides v polnem razmahu...vse so mu dokazali kaj je počel ostane mu pa samo še tožba za "obrekovanje" ker drugega oprijemljivega nima več...kot sem že povedal..desničar je bil vedno in vedno bo hlapec kapitala in to se vsakič pokaže.
Odgovori
-2
1 3
mojcd
26. 02. 2026 15.45
Pricakujte SDS show sedaj za en mesec - najbolje se je ugasniti za ta čas, potem pa vsi na volitve in odločen ne tem ekstremistom
Odgovori
+0
3 3
borkov64
26. 02. 2026 15.44
Zdaj lahko že vsak toži predsednika vlade. Treba tega dohtarja stožit do konca.
Odgovori
+2
5 3
Borec21
26. 02. 2026 15.44
Kavćič ima rezultate niben euro ni podarjen tile politični spački si pa brez dela z zakoni dvigajo plače naj pa plačujejo odßkodnine pravilni
Odgovori
-1
3 4
Hugh_Mungus
26. 02. 2026 15.44
Ubogi privatnik ne bo mogel več izkoriščati sistema na svoj mlin
Odgovori
-2
3 5
myomy
26. 02. 2026 15.43
To zdravniki dejansko počnejo, pa Golob gor al dol. Pokličite zdravnika in ga prosite za termin. Par mesecev čakanja. Če omenite, da ste samoplačnik, pa "čakalna" vrsta začuda izgine. Barabe pokvarjene.
Odgovori
-1
3 4
Rožle Patriot
26. 02. 2026 15.41
Pravilno !!! .. Naj še toži tistega, mlečnega, brkatega lewaka, ki je na veliko lagal kot pravi holobček sedaj na soočenjih .. !!!
Odgovori
+4
7 3
LinaAnil
26. 02. 2026 15.39
Pravilno.
Odgovori
+8
11 3
mazo111
26. 02. 2026 15.39
gotof si
Odgovori
+5
8 3
Pajo_36
26. 02. 2026 15.39
Izredni strokovni nadzor v SB Novo mesto je sicer v začetku decembra pokazal, da je vodja ortopedskega oddelka Kavčič umetno daljšal seznam čakalnih vrst, hkrati pa paciente preusmerjal v zasebni zavod, kjer je operiral. Vodstvo ga je nato razrešilo kot vodjo oddelka in mu izreklo odpoved pogodbe o zaposlitvi. Kavčič je navedbe vodstva, da je paciente neupravičeno preusmerjal v zasebni zavod, zavrnil kot neresnične in žaljive. - - - -pa kdo se dela zdej tukaj norca?? A je Fides prtisnil in posredno Logarjevi lobiji pa SDSa? Pa isto je z anesteziologi, dermatologi, ......Tipa so vrgl ven iz JAVNEGA sektorja, javnega, halo ! 2023 je Golob vrgel ven vse lobije zdravstva, ki so sedaj v večini pri Logarju, zato se gre.
Odgovori
+3
6 3
lusma00
26. 02. 2026 15.47
Pajo36 bravo👏👏je pa problem ker desnosučne ovčice dejstvom in resnici ne verjamejo ker Janez ne pusti.
Odgovori
0 0
osservatore
26. 02. 2026 15.37
Podatki portala Necenzurirano razkrivajo, da je Kavčič v zasebni kliniki Arbor Mea opravil bistveno več posegov, kot mu je dovoljevala pogodba, klinika pa je te podatke prikrivala pred javno zdravstveno blagajno. Pa tudi nihče od teh zdravnikov še ni slišal za konkurenčno klavzulo.
Odgovori
-2
7 9
Renee Nicole Good v spomin
26. 02. 2026 15.34
upam da ne bo spet vse zastaralo pri temu kriminalcu / kot pri bivšem komunistu lažnivemu janši...kar se je temu kavcicu že ustvarilo....Višje sodišče ga je rešilo pred tremi leti zapora Kavčič je sicer v preteklosti že bil vpleten v korupcijsko zgodbo, zaradi katere je moral na zatožno klop. Tožilstvo mu je očitalo, da je od podjetja Emporio Medical v obdobju od 2008 do 2012 prejel 107 tisoč evrov podkupnine v gotovini ali na bančni račun v tujini. V zameno pa je kot šef ortopedije v Novem mestu poskrbel, da je bolnišnica od tega podjetja kupovala točno določeno medicinsko opremo. Očitali so mu prejemanje podkupnine oziroma nedovoljenih daril, zaradi tega pa je bil v začetku leta 2022 obsojen na tri leta zapora, denarno kazen in vrnitev premoženjske koristi. Toda le nekaj mesecev pozneje je višje sodišče v Ljubljani sodbo razveljavilo, saj naj sodišče prve stopnje ne bi pravilno upoštevalo nekaterih dokazov obrambe. Zadeva je bila vrnjena v ponovno odločanje, toda bilo je prepozno, saj je v istem letu zastarala....
Odgovori
+1
8 7
lusma00
26. 02. 2026 15.44
Renee če je kdo kriminalec je to Janša ortoped je pa eden izmet združenja fides ki mislijo da so bogovi in da lahko delajo kar se jim zazdi
Odgovori
+1
2 1
Vrhovni poveljnik
26. 02. 2026 15.34
SDSovci vedno podpirajo roparje davkoplačevalskega denarja in druge kriminalce.
Odgovori
-4
9 13
wsharky
26. 02. 2026 15.33
ta top manager Robi pa res nima sreče, najprej se oženi z ex kripto svetovalko in vplivnico, danes celo kolumnistko v neki reviji, sedaj pa še tožba, fant res nima sreče v življenju
Odgovori
+7
15 8
DJ-Pero
26. 02. 2026 15.36
Predvsem v delu z ženitvijo ima smolo, drugo bi še nekako šlo...
Odgovori
+7
8 1
Gutenberg
26. 02. 2026 15.38
Tudi pameti ...
Odgovori
-1
0 1
DJ-Pero
26. 02. 2026 15.32
No... a se je kaj za čuditi?! Golob trosil laži? :) Ma neeeeeeee.... nemogoče... to pa ne more biti, ha,ha! :)))
Odgovori
+2
10 8
bibaleze
Portal
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
zadovoljna
Portal
Tako lepa je partnerka simpatičnega Gregorja iz Kmetije
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
Umrla je hči znanega igralca
Umrla je hči znanega igralca
vizita
Portal
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
cekin
Portal
Kako zaslužiti 4000 evrov z 22 milijoni ogledov?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
Svet Zpiza za izredno uskladitev pokojnin v višini enega odstotka
Svet Zpiza za izredno uskladitev pokojnin v višini enega odstotka
moskisvet
Portal
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
dominvrt
Portal
S tem nikar ne hranite mačk
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
okusno
Portal
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Torta, o kateri bodo vsi govorili
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543