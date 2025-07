OŠ Podzemelj v pričakovanju pomoči: ministrstvo napoveduje obisk

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je seznanjeno z razmerami na Osnovni šoli Podzemelj in v tem tednu načrtuje obisk svojega predstavnika na šoli. Ob tem poudarjajo, da so ustanoviteljice osnovnih šol lokalne skupnosti in da lahko oni investicije v osnovno šolstvo sofinancirajo zgolj prek javnih razpisov.

Občine, ki so lastnice šolskih objektov, so dolžne skrbeti za njihovo vzdrževanje in pravočasno izvajanje sanacij. Kot pojasnjujejo na ministrstvu, pridobivajo informacije o investicijskih potrebah s pomočjo anket, ki jih posredujejo občinam v pripravi na razpis. Na podlagi teh podatkov razporejajo sredstva in oblikujejo razpise glede na proračunske zmogljivosti.