Prepovedal vstop v šolo učencema, ki naj bi spolno napadla učenki, zdaj je obtožen nevestnega dela

Dušan Merc je obtožen je kaznivega dejanja nevestnega dela v službi. Okrožna državna tožilka, ki ji je obtožni predlog sicer spisala njena predhodnica Karmen Erčulj že avgusta 2014, ravnatelju očita kršenje Zakona o osnovni šoli. "Kljub temu, da je v času, ko je ravnatelj učencema prepovedal ponoven vstop v šolo obstajal določen sum, da sta kršila pravila obnašanja šole in celo sum kaznivega dejanja, saj sta oškodovanki opisali njuno spolno nasilje, ocenjujem, da bi moral obdolženi ravnatelj varnost oškodovank in drugih učencev OŠ zagotoviti na drugačen način," ocenjuje.

Zgodba sega v junij leta 2013, ko so učenci ljubljanske osnovne šole šolske hodnike zamenjali za vodno mesto Atlantis. Bil je športni dan tik pred zaključkom šolskega leta. In prav na ta dan naj bi se zgodila dva spolna napada, dva devetošolca naj bi napadla dve učenki. Ravnatelj osnovne šole za to izve tri dni kasneje in napadalcema prepovedal vstop v šolo. A ker je želel zaščititi učenki, žrtvi spolnega napada, se je znašel na sodišču.

Janez Kostanjevec, inšpektor za šolstvo, se je leta 2014 podpisal pod kazensko ovadbo, na katero se sklicuje Erčuljeva. Med drugim je zapisal: "Nesprejemljivo je, da se ravnatelj, ki je po zakonu prvi pristojen za varovanje pravic vseh otrok, tudi tistih, ki so osumljeni storitve kaznivega dejanja, odloči za takšno samovoljno ravnanje, ki nima nikakršne pravne osnove."

V svojem osem mesecev trajajočem izrednem nadzoru osnovne šole Prule je inšpektor izvedel za izpoved učenk. Najprej eno, nato še drugo naj bi 15-letnik najprej utrudil, tako da ji je v bazenu glavo večkrat držal pod vodo, nato pa jo odpeljal do drugega 15-letnika, čemur je sledil spolni napad.

Prav tako je bil inšpektor seznanjen s tem, da se je vse skupaj zgodilo v četrtek. V petek in v ponedeljek sta se v času rednega pouka fanta iz deklet javno norčevala, v torek pa se je nato eno dekle dokončno zlomilo in se izpovedalo Mercu. Sledila je prepoved vstopa domnevnima napadalcema in kazenska ovadba obeh.

Do konca šolskega leta so ostali le še trije šolski dnevi, en dan pouka in valeta, nato pa zaključni izlet in zadnji dan podelitev spričeval. Ravnatelj ni želel, da bi se morebitni spolni napad ponovil ali sram obeh žrtev še poglobil, zato je domnevnima napadalcema prepovedal vstop v šolo.

Razdrih dodaja: "Moramo vedeti, da tem ni bila kršena pravica do izobraževanja, onadva sta končala šolo, dobila sta spričevalo, imata opravljeno osnovno šolo. V tistem trenutku pa je bilo treba zaščititi žrtve."

Z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so posredovali odgovor inšpekcije: da so inšpektorji pri nadzoru samostojni in da Kostanjevca ni več med zaposlenimi. Morda res ni več zaposlen na inšpektoratu, a ostaja na ministrstvu, natančneje v strokovnem svetu za šport, katerega tajnik je.