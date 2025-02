Osamljena psička izginila z dvorišča. Kaj se je zgodilo z njo?

Več kot leto dni je prebivalce ljubljanske soseske žalostil pogled na osamljeno psičko ovčarske pasme, ki je cele dneve in noči sama preždela pred nenaseljeno vilo. Ker so skrbniki psičko, ki je po smrti lastnika ostala sama, oskrbovali s hrano in vodo, inšpekcija ob nenapovedanih kontrolah ni prepoznala nepravilnosti, ki bi upravičevale odvzem. Zaskrbljeni mimoidoči so se zato obrnili na medije, psička pa je po medijskem poročanju o minimalni skrbi zanjo s strani skrbnikov prejšnji teden z dvorišča izginila.