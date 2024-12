'Osamosvojitev Slovenije je dokaz, da enotnost premika meje možnega'

Tedaj so se posamezniki različnih generacij, interesov in usmerjenosti poenotili v enem, se odločili za skupno pot v prihodnost in zato uspeli, je spomnila predsednica države. Še vedno so tako po njenih besedah ganljivi arhivski posnetki dne, ko so Slovenci vzneseni ob prepevanju sedme kitice Zdravljice bučno pozdravili prepričljive rezultate državnega plebiscita, ki so Sloveniji omogočili stopiti na pot samostojnosti in uresničili željo po svobodni, neodvisni in demokratični Sloveniji.

S plebiscitarno odločitvijo o samostojni državi smo Slovenci pred 34 leti odločno pokazali, kaj so enotnost, odločnost in vizija za prihodnost, je Nataša Pirc Musar poudarila ob državnem prazniku, s katerim se Slovenija spominja razglasitve rezultatov plebiscita, na katerem se je 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev odločilo za samostojno državo.

"Niso nas ustavile niti težke preizkušnje, ki so sledile. Negotovost, pritiski, vojna, ki je terjala neprecenljiva življenja naših ljudi – za eno najvišjih vrednot naroda: samostojnost. Upam, da se še vedno zavedamo, da le svoboden narod lahko gradi prihodnost, ki temelji na pravičnosti in sožitju," je poudarila.

V vojni za Slovenijo, ki je sledila, je tako po prepričanju predsednice zmagala sila srca nad silo orožja. "To je lekcija generacijam, da se prava moč skriva v ljudeh, ki verjamejo v svoj cilj in so pripravljeni braniti svoje sanje," meni Pirc Musarjeva.

Ob tem je prebivalce Slovenije pozvala, da zgodbo osamosvojitve praznujejo s ponosom in zavedanjem, da moč naroda ni le v odločitvah iz preteklosti, temveč v enotnosti in dejanjih sedanjosti. "Potrebujemo sodelovanje, spoštovanje in medsebojno pomoč za napredek našega naroda, za dostojno življenje vseh ljudi in za prijazno prihodnost naših otrok, mlajših generacij," je poudarila.

"Naj bo ta praznik priložnost, da se zahvalimo drug drugemu za vse, kar prispevamo k skupnosti. Z zaupanjem se zazrimo v prihodnost in skupaj soustvarjajmo družbo priložnosti za vse in pri tem ne pozabimo zgodovinske izkušnje, ki je naš razvoj usodno zaznamovala," je sklenila predsednica.

Slovenija praznuje 34. obletnico razglasitve rezultatov prelomnega plebiscita

Slovenija v spomin na razglasitev rezultatov plebiscita, na katerem se je 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev pred 34 leti odločilo za samostojno Slovenijo, danes praznuje dan samostojnosti in enotnosti. Večina slovesnosti v počastitev državnega praznika se je zvrstila v minulih dneh, danes pa bo vrata državljanom odprla predsedniška palača.

Državni praznik ima korenine konec 80. let prejšnjega stoletja, ko so se v Sloveniji, ki je bila takrat del Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ), začele težnje za uvedbo demokracije in samostojno državo.

Po skupnem dogovoru med opozicijo in Demosovo vlado je plebiscit o tem, ali naj gre Slovenija po samostojni poti, potekal 23. decembra 1990. Ob 93,2-odstotni volilni udeležbi se je za odcepitev izreklo okoli 95 odstotkov volivcev, ki so oddali glas. To je pomenilo 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev. Da je plebiscit uspel, je bilo znano že nekaj po 22. uri.

Izide plebiscita, po katerem so stekle priprave na potrditev samostojnosti 25. junija 1991, so v slovenski skupščini uradno razglasili čez tri dni, 26. decembra. Ta dan zato vsako leto obeležujemo dan samostojnosti in enotnosti, ki je državni praznik in dela prost dan.

V počastitev državnega praznika bo danes v predsedniški palači dan odprtih vrat, pred palačo pa bo med 9. in 16. uro postrojena častna straža garde Slovenske vojske. Obiskovalce bo sprejela predsednica republike.

Večina slovesnosti v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti je sicer potekala že v minulih dneh na čelu s petkovo osrednjo državno proslavo in slavnostno sejo DZ. V četrtek pa je v ljubljanski stolnici potekala tudi maša za domovino.