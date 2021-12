Osebje v prvih bojnih linijah: 'Za novo leto si ne želimo pokanja in posledic petard'

Za ene običajno silvestrovo za mizo z najdražjimi. Za druge pa se danjašnji večer začne drugače - na patrulji, intervenciji ali pri reševanju življenj. "Silvestrske noči so po navadi pestre z vidika kakšnih pirotehniških sredstev, zažigov zabojnikov. Morebiti tudi novoletne jelke, tiste praskalice, ko ob polnoči nazdravijo in potem odvržejo kam na kakšen papir in lahko pride do kakšnega zažiga," pojasnjuje Klemen Kužnik iz gasilske brigade Ljubljana:

Jure Ulčar, ki je načelnik policijske postaje Bežigrad pravi: "Za novo leto si ne želimo pokanja in kakšnih posledic s petardami, ki bi lahko bile škodljive." Podobno je tudi v zdravstvenih domovih: "V preteklih letih je bilo precej težav v zvezi z alkoholom oziroma z preveliko količino, potem so posamezne poškodbe, nekaj je odvisno od vremena, ljudje grejo ven, če je poledica je potem precej tovrstnih poškodb. Na terenu in na domovih smo se srečevali z osamljenostjo in s tem povezanimi težavami," še pravi Sašo Rebolj, direktor ZD Kamnik.

Ker letos večjih praznovanj zunaj ne bo, pričakujejo nekoliko manj intervencij in poškodb zaradi alkohola ali pirotehnike. "Če se ne mormo izgoniti raketa, počnimo to previdno. Teh poškodb na našem področju ni bilo veliko, hvala bogu je letos pokanja manj kot prejšnja leta," dodaja Rebolj.

Za njimi je pestro leto, želje pa podobne lanskim

Četudi pričakujejo, da bo noč hitro minila, je bilo letošnje leto zanje - kot pravjo - pestro. "Letos bo zaradi neurij preko 2500 intervencij, običajno opravimo 2000 intervencij letno," pojasnjuje Kužnik.

Zato pa ob prihajajočem silvestrovanju želijo: "Srečno, zdravo in pa previdno pri uporabi odprtega ognja in zavedanja, da alkohol ne gre za volan," želi Kužnik. "Želimo, da upoštevajo priporočila NIJZ, da varno stopimo v novo leto," želi Ulčar. "Kot zdravstveni delavec želim predvsem veliko zdravja, želim si, da se končno znebimo mask, da zaživimo normalno življenje. Želim jim tudi seveda tudi veliko potrpljenja in dobre volje, tega nam veliko manjka," pa so želje Rebolja.