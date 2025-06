Osebna zgodba: "Zdravila jemljem vsak dan in živim polno življenje."

Ko diagnozo dobiš mlad: Srečkova zgodba

Visok krvni tlak pogosto povezujemo s starostjo, vendar je v zadnjih letih vse več primerov med mlajšimi odraslimi, tudi med mlajšimi od 40 let, veliko pa jih je še vedno neodkritih. Vzroki so pogosto povezani z nezdravim življenjskim slogom – čezmernim sedenjem, pomanjkanjem gibanja, kroničnim stresom, prevelikimi količinami soli, alkohola in predelane hrane. Pri nekaterih gre tudi za genetsko nagnjenost ali pridružene dejavnike, kot so povečana telesna masa, sladkorna bolezen in zvišan holesterol. Redno merjenje krvnega tlaka in pravočasno ukrepanje sta zato pomembna že v mladosti.

Prisluhnite Srečkovi zgodbi, ki se je s hipertenzijo soočil že pri 30 letih.