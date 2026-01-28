'Osebne podatke otrok s spletom vse pogosteje delijo starši in sorodniki'

"Osebne podatke lahko delijo tudi sami, saj so prepričani, da jih delijo z zaupanja vrednimi osebami. Vedno pogosteje pa jih delijo tudi njihovi starši ali drugi sorodniki - celo od njihovega najzgodnejšega otroštva, včasih celo že pred rojstvom," poudarjajo pri Informacijskem pooblaščencu, kjer opozarjajo na veliko ranljivost otrok in mladostnikov na spletu.
Otroci so namreč danes vse pogosteje izpostavljeni tveganjem za njihovo zasebnost in varstvo osebnih podatkov. Kot poudarjajo pri Pooblaščencu, se njihovi osebni podatki že sicer obdelujejo pri uporabi digitalnih naprav, na primer pri uporabi različnih aplikacij in družbenih omrežij, igranju računalniških iger ali gledanju pretočnih vsebin.
Z namenom ozaveščanja in opolnomočenja osnovnošolskih otrok in učiteljev pa tudi drugih strokovnjakov so zato lani pripravili številne izobraževalne materiale, s katerimi so skušali na prijazen in zabaven način predstaviti različna vprašanja varstva osebnih podatkov in otroke naučiti, kdaj podatke lahko delijo, kdaj pa naj jih raje obdržijo zase.
Od namizne igre do informativnih videov z igralcem
Med drugim so izdelali namizno igro, serijo stripov, učne ure za učitelje in kratke igrane filme s slovenskim igralcem Juretom Henigmanom. "Slednji v vlogi učitelja naslavlja nekatera najpogostejša vprašanja varstva osebnih podatkov mladih, ki pa so relevantna tudi za starejše starostne skupine," pravijo pri Informacijskem pooblaščencu.
V letošnjem letu pa bodo organizirali tudi štiri izobraževalne delavnice za učitelje, ravnatelje in druge, ki delajo z otroki, na katerih bodo udeležence opremili z osnovnim znanjem s področja varstva osebnih podatkov: "Delavnice se bodo osredotočile na vprašanja, ki se najpogosteje pojavljajo glede varstva osebnih podatkov mladih, na primer na obdelavo podatkov pri uporabi aplikacij, umetne inteligence, družbenih omrežij in pri igranju iger."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.