Slovenija

'Osebne podatke otrok s spletom vse pogosteje delijo starši in sorodniki'

Ljubljana, 28. 01. 2026 09.36 pred 18 dnevi 2 min branja 15

Avtor:
M.P.
Starš fotografira otroka v bazenu, splošna

Informacijski pooblaščenec ob letošnjem evropskem dnevu varstva osebnih podatkov opozarja na otroke in mladostnike, ki so obenem tudi najranljivejši skupini. "Njihovi osebni podatki se obdelujejo pri uporabi digitalnih naprav, na primer prek družbenih omrežij ali pri igranju računalniških iger. Ob tem jih lahko razkrijejo tudi sami, saj so prepričani, da jih delijo z zaupanja vrednimi osebami, vse pogosteje pa jih delijo tudi njihovi starši ali drugi sorodniki," poudarjajo.

"Osebne podatke lahko delijo tudi sami, saj so prepričani, da jih delijo z zaupanja vrednimi osebami. Vedno pogosteje pa jih delijo tudi njihovi starši ali drugi sorodniki - celo od njihovega najzgodnejšega otroštva, včasih celo že pred rojstvom," poudarjajo pri Informacijskem pooblaščencu, kjer opozarjajo na veliko ranljivost otrok in mladostnikov na spletu.

Otroci so namreč danes vse pogosteje izpostavljeni tveganjem za njihovo zasebnost in varstvo osebnih podatkov. Kot poudarjajo pri Pooblaščencu, se njihovi osebni podatki že sicer obdelujejo pri uporabi digitalnih naprav, na primer pri uporabi različnih aplikacij in družbenih omrežij, igranju računalniških iger ali gledanju pretočnih vsebin.

Fotografiranje dojenčka, splošna
Fotografiranje dojenčka, splošna
FOTO: Shutterstock

Z namenom ozaveščanja in opolnomočenja osnovnošolskih otrok in učiteljev pa tudi drugih strokovnjakov so zato lani pripravili številne izobraževalne materiale, s katerimi so skušali na prijazen in zabaven način predstaviti različna vprašanja varstva osebnih podatkov in otroke naučiti, kdaj podatke lahko delijo, kdaj pa naj jih raje obdržijo zase.

Od namizne igre do informativnih videov z igralcem

Med drugim so izdelali namizno igro, serijo stripov, učne ure za učitelje in kratke igrane filme s slovenskim igralcem Juretom Henigmanom. "Slednji v vlogi učitelja naslavlja nekatera najpogostejša vprašanja varstva osebnih podatkov mladih, ki pa so relevantna tudi za starejše starostne skupine," pravijo pri Informacijskem pooblaščencu.

Preberi še Med pogovorom posnela njegove intimne dele, neznanec nato zahteval 700 evrov

V letošnjem letu pa bodo organizirali tudi štiri izobraževalne delavnice za učitelje, ravnatelje in druge, ki delajo z otroki, na katerih bodo udeležence opremili z osnovnim znanjem s področja varstva osebnih podatkov: "Delavnice se bodo osredotočile na vprašanja, ki se najpogosteje pojavljajo glede varstva osebnih podatkov mladih, na primer na obdelavo podatkov pri uporabi aplikacij, umetne inteligence, družbenih omrežij in pri igranju iger."

splet mladi otroci osebni podatki varnost
