'Osebne podatke otrok s spletom vse pogosteje delijo starši in sorodniki'

"Osebne podatke lahko delijo tudi sami, saj so prepričani, da jih delijo z zaupanja vrednimi osebami. Vedno pogosteje pa jih delijo tudi njihovi starši ali drugi sorodniki - celo od njihovega najzgodnejšega otroštva, včasih celo že pred rojstvom," poudarjajo pri Informacijskem pooblaščencu, kjer opozarjajo na veliko ranljivost otrok in mladostnikov na spletu.

Otroci so namreč danes vse pogosteje izpostavljeni tveganjem za njihovo zasebnost in varstvo osebnih podatkov. Kot poudarjajo pri Pooblaščencu, se njihovi osebni podatki že sicer obdelujejo pri uporabi digitalnih naprav, na primer pri uporabi različnih aplikacij in družbenih omrežij, igranju računalniških iger ali gledanju pretočnih vsebin.