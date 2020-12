Voznika iz kanala deroče Dragonje rešil delavec CP Koper

V nedeljo okoli 18.40 je v Sečovljah v občini Piran voznik osebnega vozila pristal v kanalu Dragonje. Iz deroče vode je voznika rešil delavec Cestnega podjetja Koper, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje. Ko so na kraj dogodka prispeli gasilci, je bilo vozilo že povsem pod gladino vode.

Gasilci JZ GB Koper so s potapljači pregledali kraj dogodka, vozilo pa bodo iz kanala potegnili, ko se bodo umirile vremenske razmere. Po naših informacijah naj bi to storili že danes.

38-letnik po več storjenih prekrških zdrsnil v potok Drnica

Prav tako se je na lokalni cesti v Sečovljah zgodila prometna nesreča, kjer je osebno vozilo zaradi narasle vode, zdrsnilo v potok Drnica. Okoli 18.20 je 38-letni moški, po tem, ko je zapeljal na cesto, po kateri je vožnja z avtomobilom prepovedana, zdrsnil v potok. Po naših informacijah naj bi šlo za kolesarsko stezo. Moški je iz avtomobila splezal in do kopnega priplaval sam.

Kot so sporočili iz Policije, se je peljal od Sečovelj proti mejnemu prehodu Sečovlje, pri tem pa kršil še odlok o začasni omejitvi gibanja, saj je brez utemeljenega razloga prehajal med občinami. Zaradi omenjenih prekrškov mu je bil izdan plačilni nalog. Voznik je moral opraviti tudi test alkoholiziranosti, ki pa je pokazal 0,0 vsebnosti alkohola v krvi.