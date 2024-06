Osem članov mamilarske združbe izpustili iz pripora

V obsežni kazenski zadevi zaradi obtožb, da so trgovali z drogo, na zatožni klopi sodišča po poročanju Večera sedi 37 obtoženih. V obtožnici, ki jo je spisal tožilec Sedin Kićin, je bilo sprva sicer navedenih 57 obtoženih, a jih je dvajset na lanskih predobravnavnih narokih priznalo krivdo in so bili že obsojeni.

Za preostale pa je zadeva še vedno v fazi predobravnavnega naroka, kjer pa se zapleta, saj mora sodišče po odločitvi višjega sodišča znova odločati o zahtevi za izločitev dokazov. Trenutno v okviru predobravnavnih narokov v zvezi s tem razčiščuje, ali so argumenti obrambe utemeljeni ali ne. V ta namen je julija in avgusta razpisanih več narokov, na katerih bo zaslišanih več prič, navajajo Slovenske novice.

Ker se tako sojenje domnevni kriminalni združbi, ki so jo vpleteni vanjo imenovali Mafija, še ni začelo, in ker bo avgusta minilo dve leti od vložitve obtožnice, je sodišče po podatkih Večera vseh osem (od tega sta bila dva v hišnem priporu), ki so bili zaradi tega primera v priporu in hišnem priporu, izpustilo na prostost.

Iz pripora je odšel tudi eden izmed dveh prvoobtoženih, 38-letni Velibor Lipovac. Tožilstvo njemu in njegovemu bratu dvojčku Daliborju Lipovcu očita, da sta bila vodji dobro organizirane kriminalne združbe, ki je na veliko trgovala z drogo.

Na Daliborja Lipovca in Agovića pa odločitev sodišča o tem, da je obtoženim v tej zadevi treba odpraviti pripor, ni imela vpliva, saj sta oba že v zaporu. Leta 2021 so ju aretirali v Avstriji, ko sta tajnemu delavcu policije prodala pet kilogramov heroina. Tam sta bila obsojena na zaporno kazen, Lipovac na štiri leta zapora, Agović na šest. Ker pa sta zaprosila za prenos prestajanja zaporne kazni v Slovenijo, sta od lanske jeseni že v slovenskih zaporih, Lipovac na Dobu, Agović v Celju, še poroča Večer.