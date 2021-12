Osem kosmatih kepic v domove policistov: 'Naslednji dve leti bodo rasli kot tandem'

Osem policistov je dan pred božičem dobilo prav posebno darilo. V oskrbo in vzgojo je namreč iz Oddelka za šolanje službenih psov Policijske akademije v njihove roke prešlo osem kepic belgijskih ovčarjev, ki bodo kmalu postali njihovi službeni pomočniki. Komaj trimesečni kosmatinci so se tako že vselili v domove policistov.

"Dvojice bodo v naslednjih dveh letih skupaj rasle kot tandem in v nasprotju s prepričanjem policistov, da bodo igro vodili oni, en drugega vzgajali in šolali za skupno delo na terenu," so zapisali na spletni strani slovenske Policije. Dve leti se bodo v oddelku ob pomoči izkušenih inštruktorjev udeleževali različnih usposabljanj, ki jih bodo izurila, da bodo kar najbolje opravljali resne in zahtevne policijske naloge.

Skoraj tri mesece stare kepice so policisti seveda z veseljem sprejeli v svoje domove, a kot so zapisali na Policiji, so imeli s kosmatinci polne roke dela najverjetneje še pred iztekom dneva: "Policijski kosmatinci so res prisrčni, a tudi zahtevni družinski člani."