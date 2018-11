Leta trpljenja: pes je bil pod posteljo zvezan, imel je gnojne rane

Iz Sevnice prihaja grozljiva zgodba zanemarjanja psa, pudlja, ki ga je po osmih letih trpljenja rešil Simon Mihorič iz društva Srce za bulle. Pravi, da gre za najhujši primer zanemarjanja, kar ga je kdajkoli videl. Lastnik Ivan Mervič pa je kandidat NSi Sevnica v svet krajevne skupnosti. Pri NSi pravijo, da obsojajo vsakršno zanemarjanje, mučenje ali drugo neprimerno ravnanje z živalmi.

"Notri ni bilo svetlobe, pes je bil pod posteljo zvezan, renčal je, po tleh so bili njegovi iztrebki, ki so se kar nakopičili," pripoveduje Simon Mihorič iz društva Srce za bulle za pomoč živalim, ki je v stanovanju Ivana Mervičaiz Sevnice našel hudo zanemarjenega pudla. Za primer je izvedel, ko je Mervič začel prodajati svoje stanovanje. Na ogledu stanovanja je par odkril psa in grozljivo stanje, v katerem je moral živeti. Ko je gospa komentirala stanje psa, jo je Mervič po besedah Mihoriča spodil iz stanovanja, omenjena gospa pa je takoj poklicala inšpektorat, kjer pa so ji dejali naj poda uradno prijavo ter da bodo stanje preverili naslednji dan. A gospa je takoj kontaktirala tudi društvo Srce za bulle, ki se je takoj odzvalo. "Sprva smo se predstavili kot kupci stanovanja, ker drugače ni želel odpirati vrat," nadaljuje Mihorič in dodaja, da mu je povedal kdo je, ko je prišel v stanovanje: "Ne morem vam povedati, kako zelo je smdelo, pes je imel gnojne rane, to je težko opisati. Gre za eno največjih zanemarjanj v mojih 21. letih, to je absurd, to je osem let trpljenja."

Pudelj je imel dlako popolnoma zlepljeno skupaj. FOTO: Simon Mihorič

Psa so rešili, trenutno je pri Mihoriču doma: "Poskušam ga rehabilitirati, sedaj se že pusti malo pobožati, a ne dovoli, da bi kdo rinil vanj, takoj se postavi v obrambni položaj, boji se,"pravi in dodaja, da se sedaj pes, ki so ga poimenovali Riki, počuti že tisočkrat bolje. Mihorič meni, da pes verjetno še nikoli ni bil zunaj, saj je, ko ga je postavil na travo, začel gristi,"ni znal hoditi, samo stal je pri miru". Na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pravijo, da postopki v povezavi s tem primerom še niso zaključeni, tako da o podrobnostih še ne morejo govoriti. A po naših informacijah naj bi prav danes inšpektorica Elizabeta Rogelj podala kazensko ovadbo tožilstvu. Mervič kandidira v svet krajevne skupnosti na listi NSi Sevnica Lastnik Ivan Mervič, ki je psa leta in leta zanemarjal, trenutno kandidira na listi NSi Sevnica v svet krajevne skupnosti. Mihorič je tako kontaktiral tudi občinski odbor NSi Sevnica, ter jih prosil, da Merviča umaknejo s kandidatne liste. Tam pa so mu odgovorili,"saj nihče ni umrl"ter, da kandidata z liste ne morejo več umakniti."Nobenega sočutja," pogovore z lokalnim odborom povzame Mihorič.

Zanemarjanje psa v Sevnici FOTO: Simon Mihorič

Predsednika občinskega odbora NSi Sevnica Roberta Kašeta smo za poklicali tudi sami, a zadeve ni želel komentirati. So se pa odzvali v sami stranki NSi, kjer pravijo, da so bili s celotno situacijo seznanjeni šele v četrtek: "Nacionalni nivo o zgodbi do včeraj ni vedel nič," pravijo in zatrjuejo, da "če bi to prej vedeli, gospoda nikoli ne bi dali na našo listo." Pri NSi se opravičujejo za komunikacijo lokalnega odbora

Riki se sedaj že veliko bolje počuti. FOTO: Simon Mihorič