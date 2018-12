'Osem let smo imeli poštenjake, pa niso naredili nič'

"V soočenjih se je videlo, da je bil Šmid nepripravljen, ni poznal svojega programa. Leljak pa zna z besedami, zna trositi laži, zna obrniti, kar si ljudje mislijo, tako da se je veliko mnenj obrnilo, ko so ljudje to gledali,"je prepričana in pravi, da je s celotnim sistemom v Sloveniji nekaj narobe, da lahko takšni ljudje sploh kandidirajo.

"Zelo je 'vroče'. Na Facebooku poteka klanje, mesarsko klanje. Vmes so tudi konkretne grožnje in bojim se, da bo na kakšni veselici počilo,"razlaga zaskrbljena občanka, ki je prepričana, da je izvolitev Leljaka posledica slabega nastopa protikandidata Emila Šmida .

Vsi, s katerimi smo govorili, so želeli ostati anonimni, kar glede na njihove odgovore in domnevno razdvojenost ter napetost po volitvah ni tako presenetljivo.

Ena izmed Leljakovih predvolilnih izjav je bila, da sam zagotovo ne bi kupil tako dragega in velikega objekta, kot je to storila aktualna občinska oblast. V novi stavbi so tudi občinski prostori.

Tretja gospa meni, da je prevladala naveličanost. Sprašuje se, kakšen zgled so dali svojim otrokom s tem, koga so izvolili: "Ljudje mogoče niti vsi ne vedo za njegovo preteklost, mogoče se večina v to ni poglabljala. Mogoče bi morali mediji že prej te stvari izpostavljati."

"Radencem se ne obeta nič dobrega, bojim se, da se mu ne bo zgodilo tako kot Kanglerju,"dodaja ena izmed njiju in izpostavlja, da z njegovo preteklostjo in njegovim publicističnim delom niso bili natančno seznanjeni: "To smo zdaj komaj iz medijev izvedeli. Vedeli smo samo, kaj je bilo napisano na njegovem letaku."

Tudi sprehajalki psov, ki se nista želeli izpostaviti, sta prepričani, da ljudje niso poznali vseh dejstev: "Ljudje so bolj volili proti njemu kot za njega. Vedelo se je, da ga bo bolj volila Kapela kot pa mi v Radencih. Obljubljal je veliko, ureditev parka, bazen, na to so očitno nasedli."

"Pred drugim krogom je v gospodinjstva poslal list z zahvalo in obljubo, da se bo vsem svojim 120.000 evrov, ki jih bo dobil kot župansko plačo, odpovedal. To je napisal z debelimi tiskanimi črkami. In po moje tudi ljudje, ki ne znajo sešteti ena plus ena, so mu verjeli," še dodaja ogorčena Radenčanka.

Njen partner doda, da je bil marsikdo že obsojen in da mu glede njegovih raziskovanj zločinov o Jasenovcu verjame: "Dosti je raziskal in še več bo. Resnica nekatere boli."

Starejši par sredi parka pokaže na Prekmurski dom, katerega podoba je po nedavnem požaru še bolj žalostna . Gospa razloži, da verjame v svojega župana: "Njegova preteklost me ne zanima. Kaj mene briga, katero punco je on imel pred 40 leti. Jaz verjamem, da bo on veliko napravil. Poštenjaki v osmih letih niso nič naredili."

Glede njegovih pogledov na zločine v taborišču Jasenovac pravi: "Težko rečem, ali ljudje to poznajo, jaz sem to poznala in meni je nepojmljivo, da je on dobil volitve."

"27 let se ni zgodilo nič. Katastrofa. Poglejte tukaj, pogorišče," kaže na Prekmurski dom, gospa pa doda: "Ne more zdaj on iz hudiča narediti angela, verjamem pa, da bo nekaj naredil."

'Vsak ima svojo zgodovino. Vse se da popraviti'

Mlajša gospodična ne želi neposredno izpostaviti, koga podpira, a jasno razloži, da ima vsak svojo zgodovino: "Mene ne moti. Vse se da popraviti. Mislim, da ljudje vedo za njegovo zgodovino. Pripravljeni so mu bili odpustiti tudi tako velike grehe."

Neka druga gospa se ob vprašanju, kakšni so razlogi, da so ljudje volili Leljaka, razburi: "Ljudje so na volitvah odločili in kaj bi zdaj vi s tem? To, kar je bilo, mene ne zanima, vidite Radence, kako so zapuščeni."

Starejši gospod, ki sicer pravi, da ni volil Leljaka, pa trdi, da je bila enostavno izbira med sedmimi kandidati slaba in da se je Leljak najbolje predstavil: "Napovedoval je veliko, ljudje pa so zaradi dosedanjega županovanja hoteli neko spremembo." O tem, ali so imeli vse informacije, je prepričan, da so vedeli vse.

Maksuti: Njegova prepoznavnost je bila ključna hipoteka

Za mnenje o tem, kakšni razlogi so vodili volivce v Radencih, smo povprašali tudi politologa Alema Maksutija.

"Menim, da je bila Leljakova izvolitev odraz prvič slabih protikandidatov, kar pomeni, da je bil sam najbolj prepoznaven, sicer po nekaterih stvareh, ki sicer niso za pohvaliti, ampak to je v politiki irelevantno. Njegova prepoznavnost je bila ključna hipoteka, da je z nekimi všečnimi sporočili uspel prepričati toliko ljudi,"pravi Maksuti.