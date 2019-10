Osem metrov pod zemljo: rešili motor sestreljenega Spitfira

Ekipa, ki se že več mesecev bori z vgrezajočimi se barjanskimi tlemi, se je naposled prebila do najpomembnejšega dela letala Spitfire F.IX MJ116. Kot so sporočili, je dvig terjal "veliko mero iznajdljivosti in premišljene logistike", saj je bila težka gmota potopljena skoraj osem metrov pod nestabilnim barjanskim površjem.

"A nam je le uspelo. Ta izjemen inženirski dosežek že na ogled v Parku vojaške zgodovine Pivka," so zapisali na svoji Facebook strani. V prostorih vojaškega muzeja so sicer že od septembra ostali pomembni deli leta, ki je bilo med bombardiranjem okupirane Ljubljane sestreljeno s strani nemške protiletalske obrambe. Pilot Peter J. Clark je uspešno odskočil iz letal in s padalom pristal nedaleč od razbitin. Zajele ga je domobranska posadka in predala gestapu. Po vojni se je iz ujetništva vrnil v Veliko Britanijo.