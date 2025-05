Kako do zdravnika hitreje? Vlada pripravila osem ukrepov

Gre za prvi dvoletni akcijski načrt, vezan na septembra lani sprejeto strategijo, ki sicer zajema obdobje do leta 2031. Vanj so zapisali prednostne ukrepe na področjih, ki so se izkazala za kritične točke v sistemu primarnega zdravstvenega varstva.

Med temi so vzpostavitev mreže primarnega zdravstvenega varstva, zagotovitev dostopnosti do zdravnika in spremljanje izkušenj bolnikov z zdravstveno obravnavo ter vzpostavitev novega modela nujne medicinske pomoči.

Prav tako so med prednostnimi ukrepi vzpostavitev notranje organizacijske enote na ministrstvu za zdravje, ki se prednostno ukvarja s primarno ravnjo zdravstvenega varstva, zmanjšanje administrativnih bremen in obračunskih postopkov, uvedba stimulativnega nagrajevanja, sprememba zakonodaje za omogočanje terciarne ravni družinske medicine in priprava predloga zakona o zdravstveni dejavnosti, ki pa je že sprejet.