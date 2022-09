Vse se je zgodilo v dveh urah, padalo je kot iz škafa, vodotoki enostavno niso več požirali takšnih količin vode. "80 let imam in česa takšnega še nisem doživel" opisuje en izmed domačinov, ki so imeli kar nekaj dela tudi s čiščenjem.

Še vedno so precej prestrašeni tudi zaradi zaradi plazu, ki se je odtrgal za hišo v Drežniških Ravnah. "Nas niti ni bilo doma, je bila samo mama, ampak saj tukaj je stalno in opozarjamo že v nedogled na to," opozarjajo domačini.

Plaz z vsaj kakšnimi 50 kubičnimi metri zemlje se je utrgal okrog 17. ure, nekaj ga je šlo čez brežino, večina pa se je ustavila ob cesti in ogrozila bližnjo stanovanjsko hišo, na srečo pa je zgolj blatna voda nekoliko umazala kletne prostore. "Sedaj pričakujemo, da nas bodo izselili, ker imamo vsega že vrh glave," so kritični.

Številna vozila ostajajo ujeta na bovški strani

Župan je v četrtek res odredil evakuacijo, kot kaže, je najhuje že mimo. "Na ogledu je bil tudi geolog in stanje je kar stabilno, čakam njegovo poročilo in potem bomo potegnili določene ukrepe s protipoplavnimi vrečami ter najlon, ki ga bomo dali čez, da bi stabilizirali plaz," je pojasnil Aleksander Vončina, poveljnik Civilne zaščite Občine Kobarid.

Nekaj manjših plazov se je sprožilo tudi na lokalne ceste, ki so marsikje težje ali celo neprevozne, največja težava pa je vdor na državni cesti – glavni povezavi Kobarida in Bovca, kjer je odneslo del cestišča. Cesta je zaprta, obvoz pa je možen le za osebna vozila. "Kar zadeva gmotne škode, jo ocenjujemo na 200 tisoč evrov, ampak to je šele v grobem, poti se odpirajo, tako da bomo poskušali tekom dneva stvari urediti, da bodo ceste prevozne," je popoldne povedal župan Kobarida Marko Matajurc.

A sanacija glavne ceste bo zagotovo dolgotrajna, želijo pa vzpostaviti vsaj izmenjujoč enosmerni promet, sicer bi se lahko pojavile težave z dobavami, saj so številna kombinirana vozila, avtobusi in tovornjaki ujeti na bovški strani.