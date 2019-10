Osemdeseti jubilej športnika, ki je postal vladar na konju

V ljubljanski mestni hiši so se poklonili enemu največjih športnikov v Sloveniji. Ta mesec bo osemdeset let praznoval dvakratni olimpijonik, petkratni svetovni in devetkratni evropski prvak. Razglasili so ga celo za božanstvo, prav gotovo pa je prvi slovenski konjenik, saj je največ uspehov dosegel na konju z ročaji. Miroslav Cerar je ob jubileju še vedno šampion v pravem pomenu besede.