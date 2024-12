Osemletni junak: Nikoli vas ne sme biti strah, da komu pomagate

Nikoli vas ne sme biti strah, da komu pomagate. S temi besedami je komaj osemletni ameriški deček prejel nagrado za najbolj junaško delo – rešil je življenje. In to ne komurkoli. Mali heroj je pomagal sošolcu, ki se je v šolski menzi skoraj zadušil s koščkom hrane. Tretješolec je brez oklevanja izvedel poseben manever, in to – kot kaže – še zadnji trenutek. Njegov sošolec namreč po ocenah reševalcev njihovega prihoda verjetno ne bi dočakal.