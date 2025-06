Osemletno Frido zbil avto, njen oče: 'Svet se razleti na delce'

"Se konča Državno ekipno v šahu do 12 let ... s prijatelji na kosilu in pivu ... Slaviš ... trenutek kasneje ... POK ... jok ... Frido podrl voznik z avtomobilom ... jok preraste v kričanje ... za hip pomisliš na najslabše ... svet se prelomi na pol ... kaj na pol, razleti se na delce ... " je na svojem Facebookovem profilu zapisal Marko Kaloh , oče Fride in Edvarda, malih genijev, ki sta lani navdušila s svojimi nastopi na oddaji Slovenija ima talent.

"Noge se šibijo pod težo strahu ... strahu pred najhujšim ... tekanje, potiskanje, skakanje, policija, rešilec, ... Fridino kričanje od bolečine pa reže zrak ... vsaka sekunda kot večnost ... res si želiš zgolj to, da bi bilo vse ok ... dal bi vse, kar imaš in nimaš, da bi bilo vse ok," je še dodal.

Fridina prometna nesreča ga je v tistem trenutku povsem ohromila, je priznal, njegova žena Vesna pa je ohranila povsem mirno kri in poskrbela tako za Frido kot zanj.

Sporočil je tudi najpomembnejše – da je deklica dobro in da ima počeno golenico. "Zdaj, nekaj ur po tem, ko prihajam k sebi in je s Frido vse ok (ima počeno golenico), se resnično zavem kaj je pomembno. Hvala, tistemu zgoraj, da nam je ohranil Fridico pri življenju," je še dodal v ganljivem zapisu.