Osemmetrski orjak ob obali Istre krožil okoli turistične ladje

Zelo redkemu srečanju so bili priča turisti na ladji, s katere naj bi sicer gledali delfine, ugledali pa so osemmetrskega morskega psa orjaka, ki je skoraj deset minut krožil okrog plovila.

Borut Mavrič iz Morske biološke postaje NIB: "Še posebej takrat, ko je osredotočen na to prehranjevanje in če nima nekih slabih izkušenj, ga prisotnost plovil, kot opažamo, ne moti."

Gre za drugo največjo vrsto morskega psa na svetu, ki lahko doseže tudi 12 metrov, odrasli osebki tehtajo tudi do 19 ton. Kljub svoji velikosti pa za človeka ni nevaren. Kot razlaga Mavrič: "Prehranjuje se s planktonom, zato je tudi bolj opazen kot druge vrste, ker je plankton odvisen od sončne svetlobe in se kot tak zadržuje v zgornjih delih vodnega stolpca."

Zato se za razliko od drugih morskih psov, ki plenijo v globinah, veliko zadržuje na površju. To sicer ni vrsta, ki bi redno živela v našem morju, se pa redno pojavlja.

Leta 2014 se je v stoječo mrežo pri Bernardinu ujel mladič morskega orjaka, velik je bil 2,4 metra in težak 40 kilogramov. Danes je na ogled v Prirodoslovnem muzeju.

Mavrič poudarja: "Gre za obiskovalca, ki pride v določenih obdobjih, vezano na hrano, v te severne dele Jadranskega morja in tudi v naše morje oziroma Tržaški zaliv."

Zadnje opažanje v našem morju sega v leto 2016, pri Belih skalah, kjer je prav tako kar nekaj časa krožil okrog plovila.

Na Morski biološki postaji sicer pozivajo vse, ki bi na morju bili priča takšnemu srečanju, da jim to zaradi beleženja prisotnosti morskega psa orjaka pri nas tudi sporočijo.