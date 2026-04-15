Tujina

Osemmetrski orjak ob obali Istre krožil okoli turistične ladje

Ljubljana , 15. 04. 2026 20.04 pred 15 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Jaka Vran A.K.
Morski pes orjak

Ob obali Istre so turisti konec tedna doživeli redko srečanje z enim največjih prebivalcev Jadrana. Med opazovanjem delfinov se je plovilu približal približno osem metrov dolg morski pes orjak in jih spremljal skoraj deset minut. Čeprav je prizor mnogim vzel dih, strokovnjaki poudarjajo, da gre za povsem nenevarno vrsto. Ta orjak se namreč prehranjuje izključno s planktonom. In to vrsto so v minulih letih večkrat opazili tudi v našem morju.

Zelo redkemu srečanju so bili priča turisti na ladji, s katere naj bi sicer gledali delfine, ugledali pa so osemmetrskega morskega psa orjaka, ki je skoraj deset minut krožil okrog plovila.

Borut Mavrič iz Morske biološke postaje NIB: "Še posebej takrat, ko je osredotočen na to prehranjevanje in če nima nekih slabih izkušenj, ga prisotnost plovil, kot opažamo, ne moti."

Gre za drugo največjo vrsto morskega psa na svetu, ki lahko doseže tudi 12 metrov, odrasli osebki tehtajo tudi do 19 ton. Kljub svoji velikosti pa za človeka ni nevaren. Kot razlaga Mavrič: "Prehranjuje se s planktonom, zato je tudi bolj opazen kot druge vrste, ker je plankton odvisen od sončne svetlobe in se kot tak zadržuje v zgornjih delih vodnega stolpca."

Zato se za razliko od drugih morskih psov, ki plenijo v globinah, veliko zadržuje na površju. To sicer ni vrsta, ki bi redno živela v našem morju, se pa redno pojavlja.

Leta 2014 se je v stoječo mrežo pri Bernardinu ujel mladič morskega orjaka, velik je bil 2,4 metra in težak 40 kilogramov. Danes je na ogled v Prirodoslovnem muzeju.

Mavrič poudarja: "Gre za obiskovalca, ki pride v določenih obdobjih, vezano na hrano, v te severne dele Jadranskega morja in tudi v naše morje oziroma Tržaški zaliv."

Zadnje opažanje v našem morju sega v leto 2016, pri Belih skalah, kjer je prav tako kar nekaj časa krožil okrog plovila.

Na Morski biološki postaji sicer pozivajo vse, ki bi na morju bili priča takšnemu srečanju, da jim to zaradi beleženja prisotnosti morskega psa orjaka pri nas tudi sporočijo.

morski pes orjak srečanje istra

Portal
Slovenski učitelji opozarjajo na nevaren trend med otroki
Nihče ni verjel, da bodo ostali skupaj, danes imajo družine in otroke
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Mladi zvezdnik pričakuje prvega otroka s trenerjevo hčerko
Razkrila, kaj se je dogajalo, ko sta noč preživela brez kamer
Edino krilo, ki ga bomo nosile to pomlad
Po koncu šova je drastično shujšala
Ali je sedenje s prekrižanimi nogami res tako nevarno, kot pravijo?
Tihi rak, ki se začne kot nedolžna ranica: ploščatocelični karcinom, ki ga mnogi opazijo prepozno
Za to boleznijo naj bi zbolela vsaka peta ženska
To so živila, ki jih strokovnjaki priporočajo za počasnejše staranje
Vnetje mehurja: kako ga prepoznati in ustaviti, preden se poslabša
Imate INR račun? Tako ga dejansko uporabljajo vlagatelji
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Razmišljate o delu v Nemčiji? Tako je v resnici v Dresdnu
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
29-letnica, ki je obnorela moške: na stotine prijav za zmenek sprožilo spletni fenomen
Vozniki pozor: maraton nadzora hitrosti na 540 lokacijah po vsej državi
Vsako sekundo izgubimo 20.000 zvezd
Otok ljubezni: izzivi, ki so sprožili škandale
Kako učinkovito prenoviti staro hišo za udobno bivanje
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno presenečenje
Kako gojiti dalije: preprost vodič za spektakularen vrt
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Hitra pomladna jed iz ene ponve
Nista verjela, da jima bo uspelo, danes sta "zvezdi" slovenskega podjetništva
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Posthumno
Kmetija
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
