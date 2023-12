Prispelo še 37 lahkih oklepnikov, nadgradili jih bodo s 25-milimetrskim topom

Skupno je torej Slovenija doslej prevzela 75 LKOV 4x4 Oshkosh, v prihodnjih dveh letih pa bo prejela še preostalih 86 vozil. S skupno 161 lahkimi oklepniki bo hkrati izpolnila del zavez Natu, saj lahki oklepniki predstavljajo del glavne opreme za vzpostavitev osrednje bataljonske skupine in izvidniškega bataljona. SV tako tudi nadaljuje modernizacijo in krepitev pehotnih zmogljivosti, so sporočili iz Mors.

Oktobra 2022 je bil sklenjen tretji dogovor za nakup dodatnih 47 vozil z oborožitvenimi postajami, letos oktobra pa je Slovenija naročila še 32 lahkih oklepnikov, ki so donacija ZDA kot kompenzacija za vojaško pomoč Slovenije Ukrajini. "Posebna donacija je še sedem dodatnih vozil," so sporočili z Mors.

Dogovor za nakup vozil, ki so prispela v Slovenijo danes, je bil sklenjen septembra 2021 po sistemu vlada vladi med Mors in vlado ZDA. Gre za dobavo iz drugega dogovora med državama. Prvi je bil sklenjen novembra 2018. V skladu z njim je Slovenija leta 2022 prejela 38 vozil.

"LKOV 4x4 so pomembna zmogljivost Slovenske vojske tako za doseganje lahkih zmogljivosti kot tudi za podporo srednjim zmogljivostim. S svojo protiminsko zaščito podvozja presegajo marsikatero vozilo 8x8 in tako predstavljajo zelo varno vozilo za zaščito vojakov, ki ga uporabljajo. Vsa vozila, razen dveh, bodo opremljena z daljinsko vodenimi oborožitvenimi postajami CROWS z mitraljezi kalibra 12,7 mm in drugimi sistemi." Po naših informacijah pa bodo oklepnike nadgradili še s 25-milimetrskim topom.

Nakupi lahkih oklepnih kolesnih vozil 4x4 so bili opravljeni po postopku vlada vladi z neposredno pogodbo z vlado Združenih držav Amerike po programu Foreign Military Sales. "Vozilo LKOV proizvajalca Oshkosh Defense iz Združenih držav Amerike spada med najsodobnejša v svoji kategoriji in zagotavlja odlično zaščito uporabnikov ob ustrezni mobilnosti, nosilnosti ter ognjeni moči vozila," so še zapisali v sporočilu za javnost.