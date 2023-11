Oskar in Nikita bosta dobila nov dom

Društvo Viljem Julijan iz Šentjurja je do 2. novembra zbiralo sredstva za pomoč družinam po avgustovskih poplavah. Skupaj so zbrali nekaj manj kot 400.000 evrov, ki so jih ob zaključku akcije nakazali prizadetim družinam, so danes sporočili iz društva.

Kot so zapisali, so za družino fantka Oskarja iz Ljubnega ob Savinji, za katerega so skupno zbrali 231.866 evrov, ta znesek že v celoti nakazali njegovemu očetu Nejcu Zagerju, ki je tudi že začel gradnjo nove hiše za njegovo družino.