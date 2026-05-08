Slovenija

Oškodovance zaradi solzivca še nekaj dni pekle oči in sluznica

Ljubljana, 08. 05. 2026 15.22 pred 1 uro 3 min branja 41

Avtor:
STA Ti.Š.
Protest v Ljubljani

Oškodovance, ki so se na protivladnih protestih 5. oktobra 2021 v središču Ljubljane znašli v oblaku solzivca, so še nekaj dni pekle oči in sluznica. Omenjenega dne je na Kongresnem trgu izbruhnil kaos, solzivec je bil povsod, so izpovedovali na sojenju štirim policistom, obtoženih nevestnega dela med varovanjem protivladnih protestov oktobra 2021.

Na nadaljevanju sojenja proti štirim policistom, ki jim specializirano državno tožilstvo očita nevestno opravljanje dela v središču prestolnice 5. oktobra 2021 med varovanjem na protestih proti tedanji vladi in ukrepom v epidemiji covida-19, so danes zaslišali drugo skupino oškodovancev. Policisti so obtoženi nevestnega dela v službi po 258. členu kazenskega zakonika, saj naj bi na omenjenih protestih v središču Ljubljane neupravičeno uporabili solzivec.

Protest v Ljubljani
Protest v Ljubljani
FOTO: AP

Med oškodovanci je bil tudi E. K. Kot je povedal na sodišču, se je na začetku protesta nahajal na ograji podhoda med Kongresnim trgom in Trgom Republike, največ časa pa je bil na ploščadi Kongresnega trga. Ko je policija uporabila vodni top, je po njegovih navedbah na Kongresnem trgu izbruhnil kaos.

Videl je tudi, da so začeli policisti streljati z bombometi. Eden od izstrelkov je priletel kakih pet ali deset metrov stran, "kadilo pa se je vsaj iz petih lokacij," je ocenil. Oči so se mu solzile še nekaj dni, hujših zdravstvenih posledic pa ni imel. Oškodovanec ni slišal, da bi kdorkoli od Policije kogarkoli opozarjal, naj se umaknejo, prav tako ni videl, da bi kdo od protestnikov kaj metal proti Policiji.

Protestov se je redno udeleževal tudi oškodovanec M. J. Tudi on se je 5. oktobra 2021 nahajal na Kongresnem trgu, v bližini vhoda v garažo. Kot je izpovedal, so policisti omenjenega dne najprej uporabili vodni top, kasneje pa je videl, da so izstrelili solzivec.

Izstrelek je priletel tudi v njegovo bližino. "Cel park Zvezda je bil v dimu, dvakrat, trikrat sem se zjokal," je povedal. Kot je tudi dejal, so ga oči in grlo pekli več dni, pri izpihovanju nosu je opazil tudi kri. Po približno 10 do 14 dneh pa so težave izzvenele.

Težave s pekočo sluznico in z migrenskim glavobolom je zaradi solzivca imel nekaj dni tudi oškodovanec D. Č. Po zdravstveni nasvet se je obrnil na osebno zdravnico, a je v ambulanti dobil odgovor, da zdravnica ne ve, kako ravnati v takšnem primeru.

Omenjenega dne sta se s partnerko okoli 17. ure odpravila proti mestu. Pred stavbo Name in Konzorcija sta v zraku začutila vonj po solzivcu. Tam je bil tudi vodni top, veliko policistov in protestnikov, bilo je kar napeto, je opisoval dogodke izpred skoraj petih let.

Ko se je "začela hujša faza", sta s partnerko stala na zgornjem delu Kongresnega trga, na desni strani podhoda iz smeri Emonske kleti. "V zraku je bilo toliko solzivca, da je postalo megleno, potem pa je začel pihati še veter," se je spominjal. Iz katere smeri je prišel solzivec, ni vedel oceniti, je pa videl tulce, iz katerih se je kadilo.

Preberi še Policisti uporabili več kot 400 plinskih nabojev in bomb, solzivec tudi v vodnem topu

Tožilstvo v obtožnem predlogu enemu od obtoženih očita, da je kot komandir oddelka posebne policijske enote Policijske uprave Ljubljana policistom ukazal uporabo plinskih sredstev, čeprav je vedel, da niso izpolnjeni zakonski pogoji zanje, drugi trije pa so plinska sredstva uporabili, ne da bi se prepričali, ali so zanje izpolnjeni zakonski pogoji. Pri tem bi glede na usposobljenost in izkušnje preteklih shodov morali predvidevati, kakšne učinke bo imel plin, oškodovancem je bila kršena pravica do osebnega dostojanstva in varnosti, je januarja pojasnila tožilca Mojca Gruden.

solzivec sojenje protest Policija

KOMENTARJI41

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ramstein
08. 05. 2026 16.24
Še premalo so jih! Ali ne vidite kako z nemirnimi protestniki postopajo v drhih držabah, na primer Franciji? Batine dobijo! In zakaj to sedaj sploh vlečete na plano?
?iro123
08. 05. 2026 16.22
Mene ni neč peklo, ko sem doma gledu poeniče.
Luna61
08. 05. 2026 16.17
Hahaha ubogi revčki. A res pekle so vas očke? Jaz bi vas namocla v solzivec, ker ste bli zleht. Policistom več pooblastil. Bo šlo desna vlada?
anatomija
08. 05. 2026 16.14
Kaj pa Hojs in Mahnič , ki sta pritiskala na policijo . Zakaj onadva ne odgovarjata ?
Vesela Jasna
08. 05. 2026 16.11
Razvojna koalicija bo v tem mandatu razvila nove metode zaplinjevanja. Drugače pa, na današnji dan, 8. maja, so največji zaplinjevalci v zgodovini, podpisali kapitulacijo. Vse se enkrat konča.
kritika1
08. 05. 2026 16.06
To je možno samo v Sloveniji, da se nekdo pritožuje, ker je nekdo dobil porcijo solzivca na protestih. Tako nore države ni nikjer. In ja, tile članki so naročeni, mar ne. Se pripravljate na vse možne napade na prevzem vodenja države s strani desnice?
gullit
08. 05. 2026 16.04
Mene so tudi oči pekle na nogometni tekmi. Bom tožil klub pa policijo. pa ko so me aretirali. mi je policaj preveč na grobo navil lisice, pa grdo me je vrgel na tla, uh je bolelo. Bom tožil policijo. Bolnca
EU Dig. Cenzura
08. 05. 2026 16.01
Kako levi rdeč karji lepo zavajajo narod in narod rdeči naseda... Tak kot je politik taki ljudje ga tudi volite. pomeni da ste enaki!!!
ABoZo
08. 05. 2026 16.01
... še premalo so vas
ABoZo
08. 05. 2026 16.01
Pride druga runda... upam... da še bolj trda...
Vesela Jasna
08. 05. 2026 16.16
Takšne komentarje lahko piše samo bolnik, ki sovraži lasten narod. Ko so opice skakale okoli sodišč, ni nihče iz levega pola pozival k uporabi nasilja in plina. Samo smejali smo se jim. Sram te je lahko.
Misika1967
08. 05. 2026 15.53
Desnuhi,vas pece in se bo peklo tisto kaj nastavljate jastrebu.
assassin911
08. 05. 2026 16.00
Še premalo solzivca je bilo za vas izgrednike ki vam je bil samo cilj rušiti vlado.
Perivnik
08. 05. 2026 15.53
Vsi so vedeli, da tam nimajo kaj iskati, pa so vseeno izzivali in so dobili, kar so iskali. Vse jasno?
Stojadina-sportiva
08. 05. 2026 15.53
Pa ne bi skakali po obvoznici kot telički po Veliki planini...aja ste morali ane, fasat jih pa ne smete seveda...kaj vse gazi to zemljo, hvala za vse tiste normalne, da se zaenkrat še drži nek stabilen nivo...
Potouceni kramoh
08. 05. 2026 15.53
Bravo obujamo spomine.Pa že letos bo zopet pel janezov solzilec in gumijevke.Pa dajmo še spet kaj povedat za leta med 1941 do 45 ker več ne vemo kdo je kdo in kdo je zmagal.
Najpametnejši
08. 05. 2026 15.52
Policija je huligane še premalo našpricala s solzivcem. Kakšna odškodnina? Nasilneže in huligane naj denarno kaznujejo.
Sventevith
08. 05. 2026 15.51
Režimske čivave tudi grizejo, če dobijo kost, ja.
Perivnik
08. 05. 2026 15.51
Meni se oči solzijo od februarja do konca maja, ko mi jih draži cvetni prah. Kam naj se pritožim? Kdo mi bo plačal odškodnino?
mentos12
08. 05. 2026 15.50
Lahko rečem,da so bili policaji milostni,do protestnikov. Navsezadnje je bilo več poškodovanih policistov,kot protestnikov. Ti ki so razgrajal in so uničeval javno dobrino,bi jih moral policaji nagarbat kot bike.
daness
08. 05. 2026 15.49
S takimi neumnimi članki boste dosegli samo vedno večjo podporo desnici. Tako kot ste z stalnim reklamiranjem LGBT dosegli da je uspel referendum o posvojitvi otrok v istospolne skupnosti, čeprav je vlada potem našla obvod in voljo ljudi povozila.
Beila Ciao1
08. 05. 2026 15.45
Mene so zobje boleli.Veckrat sem delal au au.
Prijazna
08. 05. 2026 15.46
Sama sem si zlomila noht in zelo je je bolelo.
Igralec odkrito o odraščanju z mamo lezbijko
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
Na ulicah Ljubljane privabljala poglede v hlačah, ki jih želi imeti vsaka
Borili sta se za istega moškega, danes pa ...
Serena Williams obrnila hrbet dolgoletni prijateljici
Največja napaka, ki vas drago stane
Šokantna resnica o slanini: Je res tako škodljiva kot cigareta?
Nihče ni verjel vanjo, dekle pa je vsem vzelo sapo
Šestkrat je premagal raka, nato pa v 27-kilogramskem oklepu pretekel londonski maraton
Zakaj morda zavržete najboljši del sadja
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Češnje so šele prišle, cene pa že razburjajo: kaj se dogaja na tržnicah?
Ekspedicija, ki so jo drago plačali, se je sprevrgla v nočno moro
Pri 63 slovenska pevka še vedno ena lepših na sceni
Psihologi o mejah: Ali je dopisovanje z drugimi varanje?
Turška odbojkarica navdušuje z igro in Instagramom
Cesta ne odpušča napak: policisti pred motoristično sezono svarijo pred nevarnostmi
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
Kako popraviti pipo, iz katere kaplja?
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Zaradi očetove bolezni je začel delati kombučo, danes jo pije cela Slovenija
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
Blanca
Sanjski moški
Kmetija
Naključni morilec
