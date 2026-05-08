Oškodovance zaradi solzivca še nekaj dni pekle oči in sluznica

Na nadaljevanju sojenja proti štirim policistom, ki jim specializirano državno tožilstvo očita nevestno opravljanje dela v središču prestolnice 5. oktobra 2021 med varovanjem na protestih proti tedanji vladi in ukrepom v epidemiji covida-19, so danes zaslišali drugo skupino oškodovancev. Policisti so obtoženi nevestnega dela v službi po 258. členu kazenskega zakonika, saj naj bi na omenjenih protestih v središču Ljubljane neupravičeno uporabili solzivec.

Med oškodovanci je bil tudi E. K. Kot je povedal na sodišču, se je na začetku protesta nahajal na ograji podhoda med Kongresnim trgom in Trgom Republike, največ časa pa je bil na ploščadi Kongresnega trga. Ko je policija uporabila vodni top, je po njegovih navedbah na Kongresnem trgu izbruhnil kaos.

Videl je tudi, da so začeli policisti streljati z bombometi. Eden od izstrelkov je priletel kakih pet ali deset metrov stran, "kadilo pa se je vsaj iz petih lokacij," je ocenil. Oči so se mu solzile še nekaj dni, hujših zdravstvenih posledic pa ni imel. Oškodovanec ni slišal, da bi kdorkoli od Policije kogarkoli opozarjal, naj se umaknejo, prav tako ni videl, da bi kdo od protestnikov kaj metal proti Policiji.

Protestov se je redno udeleževal tudi oškodovanec M. J. Tudi on se je 5. oktobra 2021 nahajal na Kongresnem trgu, v bližini vhoda v garažo. Kot je izpovedal, so policisti omenjenega dne najprej uporabili vodni top, kasneje pa je videl, da so izstrelili solzivec.

Izstrelek je priletel tudi v njegovo bližino. "Cel park Zvezda je bil v dimu, dvakrat, trikrat sem se zjokal," je povedal. Kot je tudi dejal, so ga oči in grlo pekli več dni, pri izpihovanju nosu je opazil tudi kri. Po približno 10 do 14 dneh pa so težave izzvenele.

Težave s pekočo sluznico in z migrenskim glavobolom je zaradi solzivca imel nekaj dni tudi oškodovanec D. Č. Po zdravstveni nasvet se je obrnil na osebno zdravnico, a je v ambulanti dobil odgovor, da zdravnica ne ve, kako ravnati v takšnem primeru.

Omenjenega dne sta se s partnerko okoli 17. ure odpravila proti mestu. Pred stavbo Name in Konzorcija sta v zraku začutila vonj po solzivcu. Tam je bil tudi vodni top, veliko policistov in protestnikov, bilo je kar napeto, je opisoval dogodke izpred skoraj petih let.

Ko se je "začela hujša faza", sta s partnerko stala na zgornjem delu Kongresnega trga, na desni strani podhoda iz smeri Emonske kleti. "V zraku je bilo toliko solzivca, da je postalo megleno, potem pa je začel pihati še veter," se je spominjal. Iz katere smeri je prišel solzivec, ni vedel oceniti, je pa videl tulce, iz katerih se je kadilo.