Oškodovancem v kmetijstvu po lanski pozebi in neurjih 13 milijonov evrov

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) so vremenske razmere od 3. do 7. aprila lani na Štajerskem v Posavju, notranjosti Istre in okolici Ljubljane, ko je temperatura padla pod ledišče, povečale tveganje za pozebo na kmetijskih rastlinah. Do škode je prišlo predvsem na zgodaj cvetočih sadnih vrstah, kot so marelice, mandlji, breskve, zgodaj cvetoče češnje, ter na sadnih drevesih, ki so bila v fazi odganjanja, to so kakiji in aktinidije.

Gmotno škodo na kmetijskih pridelkih so povzročila tudi neurja s točo med 10. majem in 1. avgustom lani. Po podatkih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije so povzročila predvsem izpad dohodka na poljščinah, sadju, vinski trti, koruzi ter žitih. Ponekod je bil izgubljen ves pridelek.