'Oškodovanci policijske represije' bodo vložili pritožbo in kazensko ovadbo

"V petek, 21. maja, je Policija na protestu v Ljubljani uporabila prekomerno in nesorazmerno silo zoper popolnoma mirne in nenasilne protestnike, pri tem pa je prekoračila svoja pooblastila in hkrati kršila več zakonov in pravilnikov," so zapisali v Protestni ljudski skupščini. Ker so prepričani, da je "sistematično sprožala konflikte in ustvarjala nevarno atmosfero za vse udeležence", bodo vložili pritožbo zoper delo Policije, kazensko ovadbo specializiranemu tožilstvu zaradi prekoračitve pooblastil ter poziv varuhu človekovih pravic.

Kot so zapisali v Protestni ljudski skupščini, je Policija prejšnji petek že ob 19. uri z uporabo sile iz sredine množice na Trgu republike odvlekla mladega palestinskega protestnika, ki je bral palestinsko poezijo in popolnoma mirno sodeloval na novinarski konferenci in protestu, na kateri so pripadniki palestinske skupnosti in slovenski protestniki vseh generacij (od otrok do starejših občanov) zgolj izražali svoje nasprotovanje nasilju nad civilisti v Palestini s petjem, slogani, transparenti, pisanimi baloni in plesom. Okoli 20. ure je Policija znova povzročila konflikt, ko je želela odvzeti prostost protestnici, katere "zločin" je bil lepljenje lista A4 na steber z lepilnim trakom, dodajajo. "Ta poteza je sprožila prerivanje med Policijo in protestniki ter stopnjevanje situacije, na katero je Policija odgovarjala samo še z večjo agresijo, namesto da bi poskušala situacijo umiriti. V posledičnem kaosu so policisti na tla podrli več nenasilnih protestnikov, starejši protestnik je bil poškodovan, dva protestnika, ki sta poskušala preprečiti nasilje, pa so z uporabo prekomerne sile zvlekli s trga in ju pridržali za več ur."

icon-expand FOTO: Janez Zalaznik icon-chevron-left icon-chevron-right

Poudarili so, da se je v preteklem letu zgodilo 57 petkovih protestnih manifestacij, ki so "na protestniški strani potekale mirno, brez nasilja in brez namernega poškodovanja lastnine s poudarkom na vsebinski kritiki vlade in simboličnih umetniških akcijah". Protestnice in protestniki nikoli niso izzvali nasilja ali se zatekli k njemu. Tudi prejšnji petek je bilo tako. Vendar pa je Policija sama izzvala izgrede in konfliktno situacijo, zaradi katere je bila dvema osebama odvzeta prostost, po eno osebo pa je moralo priti reševalno vozilo.

Po mnenju pravnikov iz družbe Čeferin in Pravne mreže za varstvo demokracije, ki protestnike zastopajo, gre za kršenje več zakonov in določil, in sicer na področjih:

– neprimernega policijskega postopka,

– identifikacije policistk in policistov,

– prekoračitve pooblastil,

– prekomerne uporabe sile,

– zlorabe uradnega položaja in

– nespoštovanja človekovega dostojanstva. Zato bodo "oškodovanci policijske represije" zoper odgovorne oddali pritožbo o delu policistov in prijavo suma storitve kaznivih dejanj. Na novinarski konferenci ob 11. uri bodo predstavili vsebino pritožbe in kazenske ovadbe. Prav tako bodo pred prihajajočo vseslovensko vstajo, ki bo potekala v petek ob 18. uri, Policijo pozvali k spoštovanju njihovih pravic. "Policija mora delovati neodvisno od vladajoče oblasti. Policija mora varovati prebivalke in prebivalce, policistke in policisti pa morajo spoštovati svojo prisego, v kateri so se zavezali k humanemu delovanju in spoštovanju zakonov ter ustave!" so zapisali. Mednarodne opazovalce ter organizacije, ki se ukvarjajo z varstvom človekovih pravic in varovanjem pravic do združevanja, so pozvali, naj pridejo na petkov protest in opazujejo dogajanje ter o tem poročajo pristojnim nacionalnim in mednarodnim institucijam. "Policijska represija ne bo ostala spregledana in zakrita. Navodila, ki jih Janša in Hojs podajata slovenski policiji, povzročajo konflikte, ne zagotavljajo neodvisnost Policije in spodbujajo nevarne situacije. Ta zaskrbljujoči pojav se mora prekiniti, Policija mora delovati strokovno, humano in z absolutno prioriteto zagotavljanja varnosti udeležencev," so še zapisali. Opozorili so, da imajo protestnice in protestniki ustavno zagotovljeno pravico do protestiranja, ki jo izvršujejo mirno. "To smo počeli prejšnji petek in to bomo počeli tudi ta petek na vseslovenski vstaji."

icon-expand Policija očitke o prekomerni uporabi sile zavrača. FOTO: Željko Stevanić

Policija vse očitke zavrača Policija se je že v ponedeljek odzvala na očitke o uporabi prekomerne sile in jih zavrnila. "Policija nikakor ne ovira pravice do mirnega zborovanja ljudi," sopoudarili. Ob tem so opozorili, da je bil petkov shod neprijavljen ter da so policisti že pred shodom zaznali posameznike, ki so prinašali predmete, ki jih ni dovoljeno prinašati na shod, kot so palice in pirotehnika. "Policisti so med drugim zaznali tudi kršitve javnega reda, saj so kršitelji uporabili pirotehnična sredstva, kar je predstavljalo nevarnost za udeležence." Ker se je v postopek z enim od kršiteljev vmešalo več oseb, so policisti za uspešno izvedbo postopka sorazmerno uporabili tudi prisilna sredstva oz. telesno silo."Dve osebi sta bili zaradi ugotavljanja istovetnosti privedeni v prostore Policije, po končanem postopku pa sta bili izpuščeni." Tudi v drugem primeru, ko so policisti zaradi kršitve javnega reda poskušali izvesti postopek ugotavljanja identitete kršitelja, se je v postopek kljub pozivanju in ukazom policistov vmešalo več oseb, ki so s prisotnostjo poskušale onemogočiti postopek. Ker je pri tem prišlo do množične kršitve javnega reda, so policisti za njegovo ponovno vzpostavitev in za zagotovitev lastne varnosti prav tako sorazmerno uporabili telesno silo, denimo odrivanje oseb, zoper posameznike pa tudi sredstva za vezanje in vklepanje. Zagotavljajo, da ukrepi Policije niso bili prekomerni, saj so policisti v vseh primerih uporabili najmilejše prisilno sredstvo za uspešno izvedbo postopka in odvrnitev protipravnega ravnanja oseb proti policistom. "Policisti so bili v postopkih korektni in strokovni in nikakor niso delovali glede na rasno, versko in drugo pripadnost, temveč zgolj proti osebam, ki so kršile javni red," so še poudarili in dodali, da so v okviru svojih pooblastil izvajali naloge za varovanje življenja, zagotavljanje varnosti vseh udeležencev in varovanje državnega zbora ter preprečevali kazniva ravnanja.