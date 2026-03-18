Slovenija

PRENOS V ŽIVO: Kumer napovedal podražitev dizla in kurilnega olja

Ljubljana , 18. 03. 2026 09.50 pred dvema minutama 2 min branja 11

Avtor:
Anja Kralj
Gorivo

Pričakujemo določeno povišanje cen tako dizla kot kurilnega olja, je sporočil minister Bojan Kumer. Pri tem je dodal, da vlada aktivno ukrepa za zaščito prebivalcev pred cenovnimi skoki, zato bo trošarina znižana na najnižjo raven. Kljub neugodnim razmeram na svetovnih trgih bo podražitev bistveno nižja, kot bi bila brez ukrepov, zatrjujejo. Potrošniki tako lahko pričakujejo dvig cene 12 centov na liter dizla, je napovedal. Pri tem je dodal, da ni razloga za paniko.

Vojna na Bližnjem vzhodu je sprožila skok cen goriva in strah pred pomanjkanjem.  Vojna med ZDA in Izraelom z Iranom se nadaljuje in širi po regiji, glavna naftna žila Hormuška ožina je skoraj neprehodna, Iran pa napada tudi sosednje države, ki proizvajajo nafto. Cene nafte okoli 100 dolarjev za sod močno pritiskajo na dvig inflacije, saj stroški energije strmo naraščajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Cena surove nafte
FOTO: Shutterstock

Tudi Slovenijo je v preteklih dneh zaznamovalo nekaj panike na bencinskih servisih, a vlada je zagotovila, da je rezerv goriva dovolj in da ne potrebujemo sproščanja iz blagovnih rezerv. 

700 milijon litrov goriva blagovih rezerv

Andrej Kužner, direktor Zavoda za blagovne rezerve, je v prejšnjih dneh v oddaji 24UR podrobno predstavil postopke in kriterije za sproščanje državnih rezerv goriva. Slovenske blagovne rezerve goriva znašajo približno 700 milijonov litrov, kar zadostuje za približno 103 dni povprečne dnevne porabe v lanskem letu. Te zaloge so ključnega pomena za stabilnost oskrbe. 

Pomanjkanje zalog goriva na Petrolu
FOTO: Bobo

Postopek sproščanja se začne s sklepom vlade, na podlagi katerega bo Zavod v skladu z Zakonom o državnih blagovnih rezervah blago razdelil med upravičence. Ti so definirani kot vsi glavni uvozniki in trgovci naftnih derivatov v Republiko Slovenijo, ki so v zadnjem letu uvozili vsaj 25 ton tovrstnih proizvodov. Kužner je poudaril, da so natančne količine, ki bodo sproščene, izključno v domeni vlade, zavod pa je zgolj izvrševalec. Kljub situaciji ne pričakuje panike in zagotavlja: "Če bo potreba, bomo pa 24 ur delali in vsa skladišča odprli. Ampak v tem trenutku ne vidim potrebe."

Pod kakšnimi pogoji bodo trgovci prejeli zaloge?

V zvezi z odplačnostjo goriva iz rezerv, je Kužner pojasnil dve možni metodi: prodajo s strani Zavoda in kasnejši odkup blaga za ponovno polnjenje rezerv, ali pa posojilno pogodbo, kjer upravičenec derivate vrne v naravi. "V vsakem primeru bo zadeva odplačno," je poudaril. Izbira metode je prav tako v domeni vlade, ki bo ocenila najprimernejšo rešitev glede na trenutne okoliščine. Ocenjuje se, da bo Petrol, kot največji uvoznik, upravičen do približno šestdesetih odstotkov razpoložljivih zalog, seveda ob njegovem sprejetju.

Kako bodo nadomestili zaloge?

Nadomeščanje sproščenih zalog bo potekalo skladno z izbrano metodo. V primeru prodaje bo zavod blago nabavil nazaj prek javnega naročanja, ob predpostavki, da trg to omogoča. Pri posojilni pogodbi pa bo upravičencem določen čas, ki ga bo prav tako določila vlada (npr. tri ali šest mesecev), za povračilo derivatov. Kužner je zaključil, da so procesi ravnanja z blagovnimi rezervami utečena rutina in da praksa obnavljanja blaga že obstaja, kar zagotavlja stabilnost oskrbe v državi in minimizira motnje na trgu.

nafta vlada bencin

Šef Sove: Nismo živčni, smo pa zaskrbljeni

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

bik123
18. 03. 2026 11.10
ni panike kumer, v ponedeljek se začenjajo boljši časi..za vas pa malo slabši
111111112
18. 03. 2026 11.09
Samo nekaj ljudje..če kmet ne bo imel za traktor in obdelovanje površin..bomo jeli mecdonalds non stop jle? Adijo zdrava pamet
NotMe
18. 03. 2026 11.09
Ni panike, samo 10% gor
St. Gallen
18. 03. 2026 11.08
Danes bo tretja varianta Rudi
EU Dig. Cenzura
18. 03. 2026 11.08
Pokličejo na Ruse in se dogovorijo pa ne bo problema. Prej ko smo iz ruje dobivali je samo UKRAINA bila tista ki je delala težave s pipicami sploh na zimski čas.
ptuj.si
18. 03. 2026 11.06
Vlada je nesposobna
NisemBot
18. 03. 2026 11.08
Lih tok kot ves ostal folk.
El pi5tolero
18. 03. 2026 11.05
Kaksna nafta ejga tega je dost, posneke komentiratje kjer se krade in laze! Lol
BlaBlaCat
18. 03. 2026 11.04
Čaki mal.. naprej so rekl, da bodo sprostil rezerve, potem čez dva dni so rekl, da ni treba sproščat rezerv, sedaj pa kao bodo razpredal kakšno je stanje... pa dejte se že zmenit golobnjak nesposobni..
Slash
18. 03. 2026 11.02
Kaj stanje ni uredu ? Pa saj je Golob povedal, da je vse ok ? Ne razumem.
NisemBot
18. 03. 2026 11.09
Ja j ga. Pač ne razumeš.
