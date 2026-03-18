PRENOS V ŽIVO: Kumer napovedal podražitev dizla in kurilnega olja

Vojna na Bližnjem vzhodu je sprožila skok cen goriva in strah pred pomanjkanjem. Vojna med ZDA in Izraelom z Iranom se nadaljuje in širi po regiji, glavna naftna žila Hormuška ožina je skoraj neprehodna, Iran pa napada tudi sosednje države, ki proizvajajo nafto. Cene nafte okoli 100 dolarjev za sod močno pritiskajo na dvig inflacije, saj stroški energije strmo naraščajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tudi Slovenijo je v preteklih dneh zaznamovalo nekaj panike na bencinskih servisih, a vlada je zagotovila, da je rezerv goriva dovolj in da ne potrebujemo sproščanja iz blagovnih rezerv.

700 milijon litrov goriva blagovih rezerv

Andrej Kužner, direktor Zavoda za blagovne rezerve, je v prejšnjih dneh v oddaji 24UR podrobno predstavil postopke in kriterije za sproščanje državnih rezerv goriva. Slovenske blagovne rezerve goriva znašajo približno 700 milijonov litrov, kar zadostuje za približno 103 dni povprečne dnevne porabe v lanskem letu. Te zaloge so ključnega pomena za stabilnost oskrbe.

Postopek sproščanja se začne s sklepom vlade, na podlagi katerega bo Zavod v skladu z Zakonom o državnih blagovnih rezervah blago razdelil med upravičence. Ti so definirani kot vsi glavni uvozniki in trgovci naftnih derivatov v Republiko Slovenijo, ki so v zadnjem letu uvozili vsaj 25 ton tovrstnih proizvodov. Kužner je poudaril, da so natančne količine, ki bodo sproščene, izključno v domeni vlade, zavod pa je zgolj izvrševalec. Kljub situaciji ne pričakuje panike in zagotavlja: "Če bo potreba, bomo pa 24 ur delali in vsa skladišča odprli. Ampak v tem trenutku ne vidim potrebe."

Pod kakšnimi pogoji bodo trgovci prejeli zaloge?

V zvezi z odplačnostjo goriva iz rezerv, je Kužner pojasnil dve možni metodi: prodajo s strani Zavoda in kasnejši odkup blaga za ponovno polnjenje rezerv, ali pa posojilno pogodbo, kjer upravičenec derivate vrne v naravi. "V vsakem primeru bo zadeva odplačno," je poudaril. Izbira metode je prav tako v domeni vlade, ki bo ocenila najprimernejšo rešitev glede na trenutne okoliščine. Ocenjuje se, da bo Petrol, kot največji uvoznik, upravičen do približno šestdesetih odstotkov razpoložljivih zalog, seveda ob njegovem sprejetju.

Kako bodo nadomestili zaloge?