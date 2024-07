Oskrba z vodo še vedno 'le pogojna', kar so sanirali, je odnesla nova ujma

Kaj se 10 dni po prvotnem neurju dogaja na območju Kokre v občini Preddvor, kjer je plaz zasul več hiš, uničil ceste ter prekinil oskrbo z vodo? Župan Preddvora Rok Roblek nam je povedal, da je nedeljska ujma na območju Suhadolnika znova uničila vse, kar so do nedelje uspeli sanirati. "Cesta je bila tam za vikend že solidno urejena, a je neurje znova odneslo vse," je povedal. Medtem so na območju uspeli vsaj delno urediti oskrbo z vodo, ki pa je še vedno le "pogojna". "Treba jo je prekuhavati," pove župan, ki dodaja, da so uspeli najti tudi alternativni vir vode. Dela je še veliko: "Čaka nas torej pester teden, tudi pri iskanju odgovorov na še nerešena vprašanja."

Sanacija na območju nedavnega plazu na območju Kokre še zdaleč ni zaključena. "Znotraj naselja smo odvozili ves trenutno predviden material. Do petka smo po nekaterih ocenah odvozili okoli 15.000 kubičnih metrov kamenja," nam je 10 dni po hudi ujmi povedal župan Preddvora Rok Roblek. Vendar pa je nanosa še vedno več 10 tisoč kubičnih metrov.

"Čez vikend smo se začeli prebijati proti vodovodnemu zajetju in ga v nedeljo s pomočjo gasilcev tudi očistili," je dejal, a ob tem poudaril, da je oskrba z vodo še vedno le "pogojna". Voda je torej primerna za potrebo sanitarij ipd., za osebno rabo pa je potrebno njeno prekuhavanje. 'Prioriteta je, da voda priteče do vsake hiše' Ker so pred tednom dni govorili tudi o iskanju alternativnega vira, smo župana povprašali tudi o tem. Kot je dejal, so našli dve alternativi, a prioriteta je še vedno prvotno vodno zajetje, "vsaj za tisto minimalno vodooskrbo". "Prioriteta je namreč, da voda priteče do vsake hiše," je dejal. Zato bodo ob rednih kontrolah vodnega zajetja ocenili, kako urgentna je potreba po drugem viru. Prvo alternativo so sicer našli v nepoimenovanem potoku, ki mu domačinu pravijo Mlinščica. A vprašanje je, kako do njega, saj leži tako na javnih kot zasebnih zemljiščih. Slednja bi bilo treba namreč najprej pravno urediti. "Potok je sicer na ustrezni nadmorski višini in ima zato primeren tlak, a najverjetneje izvira na starih meliščih, zato je treba kvaliteto oz. neoporečnost vode še preveriti," je poudaril Roblek.

Druga možnost je sicer bližja, a ob tem tudi manj ugodna. To pa zato, ker bi bilo treba vodo prečrpavati. Gre namreč za izvir Podljubelca, ki je sicer po besedah župana izjemno kvaliteten, "ampak izvira iz žive skale", nato pa se voda spušča pod državno cesto. Kot je pojasnil, slednje pomeni neugoden tlak vode, zaradi česar bi jo bilo treba črpati, kar pomeni energetsko potratnost ter tudi težko izgradnjo potrebne infrastrukture. In kako je po zadnji vremenski ujmi? Roblek pravi, da jo je območje Kokre na srečo odneslo kar dobro, popolnoma drugače pa je na območju Suhadolnika. "Tam je znova odneslo vse. Cesto smo imeli v nedeljo že solidno urejeno, a je zdaj znova uničena in neprevozna. Upamo, da jo bomo uspeli do jutri narediti vsaj toliko prevozno, da se lahko po njej prebije kakšen traktor," je povedal. 'Leto dni po katastrofalnih poplavah si ne moremo privoščiti, da nekatera vprašanja še vedno nimajo jasnih odgovorov' V torek jih čaka tudi nov krizni sestanek. "V nekaterih predelih namreč še vedno ni električne energije. Če se uspemo prebiti do teh krajev, bomo z našimi operaterji sodelovali tudi pri ponovni oskrbi z elektriko," je dodal. Prav tako naj bi bila do srede znana točna ocena, kolikšno količino materiala so že odvozili in koliko je še morajo. "Pred nami je torej pester teden tako v delu kot pri iskanju odgovorov," pravi župan, ki pa ob tem opozarja tudi, da bi morala nekatera vprašanja že imeti odgovore. "Lanske poplave so bile za Slovenijo nekaj neobičajnega, zato je po eni strani razumljivo, da postopki trajajo toliko časa. Vendar pa si leto dni kasneje ne moremo privoščiti, da še vedno ne vemo, kako postopati ob tovrstnih katastrofah, kaj svetovati prebivalcem, da niti oni sami ne vedo, kaj lahko pričakujejo," je kritičen.

