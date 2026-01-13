Očetova položnica za skoraj 700 evrov višja

Oče Klaudije Šturm biva v domu starejših, v kategoriji posebnih oblik varstva za odrasle z oviranostjo. Nastanjen je v triposteljni sobi, kopalnico si deli s šestimi osebami.
Kot je prvi poročal Večer, je oktobra račun znašal skoraj 1200 evrov, januarja pa je sledil šok – položnica je višja za skoraj 700 evrov, kar pomeni več kot 50-odstotni dvig.
Večino stroška krije hči sama, 550 evrov pa prispeva očetova pokojnina. "Oče potrebuje varstvo, vem, da imajo tam delavke nizke plače, vse se strinjam s tem, ampak 1800 evrov nisem pričakovala. Mogoče sem pričakovala nekje 20-odstotni dvig, se pravi, da bi bilo s 1200 evrov nekje na 1400 evrov, ampak 54-odstotni dvig?!" se čudi.
Kot pravi, se je račun od januarja 2023 do danes skupaj zvišal že za 77 odstotkov. Na tako drastičen dvig je opozarjala že novembra lani, a ji, kot pravi, niso verjeli.
Ob tem poudarja, da ne govori le o svojem očetu, temveč tudi o drugih uporabnikih, ki so po njenem mnenju po krivici ostali izven sistema. "Upam, da se bo še kdo oglasil, meni se javljajo zasebno. Upam, da se bo še kdo oglasil, to ni pravično," poudarja.
V Sloveniji je okoli 1500 oseb, ki potrebujejo posebne oblike varstva. V približno 80 odstotkih oskrbnino plačujejo občine, v preostalih primerih pa uporabniki in njihovi svojci.
Na ministrstvu za solidarno prihodnost pojasnjujejo, da se potrebe oseb z oviranostjo razlikujejo od potreb uporabnikov dolgotrajne oskrbe in mnenje stroke je bilo, da uporabniki skupine C za zdaj ostanejo pod okriljem zakona o socialnem varstvu.
"Zato ta odločitev, da gremo postopoma, da se v tej fazi zakona o dolgotrajni oskrbi osredotočimo na storitve za starejše. Seveda pa zdaj prihajajo naslednje stopnje razvoja sistema dolgotrajne oskrbe, ki bo počasi integriral tudi vse ostale invalidske storitve. In ena izmed prvih skupin, ki jo bo bomo integrirali, je ravno ta skupina, torej skupina storitve C," zagotavlja državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost Luka Omladič.
Da razumejo stisko v posameznih primerih, pravijo, in da jih bodo tudi proučili z namenom iskanja rešitev.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.