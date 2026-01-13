Oče Klaudije Šturm biva v domu starejših, v kategoriji posebnih oblik varstva za odrasle z oviranostjo. Nastanjen je v triposteljni sobi, kopalnico si deli s šestimi osebami. Kot je prvi poročal Večer, je oktobra račun znašal skoraj 1200 evrov, januarja pa je sledil šok – položnica je višja za skoraj 700 evrov, kar pomeni več kot 50-odstotni dvig. Večino stroška krije hči sama, 550 evrov pa prispeva očetova pokojnina. "Oče potrebuje varstvo, vem, da imajo tam delavke nizke plače, vse se strinjam s tem, ampak 1800 evrov nisem pričakovala. Mogoče sem pričakovala nekje 20-odstotni dvig, se pravi, da bi bilo s 1200 evrov nekje na 1400 evrov, ampak 54-odstotni dvig?!" se čudi.

Očetova položnica za skoraj 700 evrov višja FOTO: POP TV

Kot pravi, se je račun od januarja 2023 do danes skupaj zvišal že za 77 odstotkov. Na tako drastičen dvig je opozarjala že novembra lani, a ji, kot pravi, niso verjeli. Ob tem poudarja, da ne govori le o svojem očetu, temveč tudi o drugih uporabnikih, ki so po njenem mnenju po krivici ostali izven sistema. "Upam, da se bo še kdo oglasil, meni se javljajo zasebno. Upam, da se bo še kdo oglasil, to ni pravično," poudarja.

Klaudija Šturm z očetovo sliko FOTO: POP TV