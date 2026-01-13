Naslovnica
Slovenija

Očetova položnica za skoraj 700 evrov višja

Maribor, 13. 01. 2026 20.15

Avtor:
Jana Ujčič
Klaudija Šturm z očetovo sliko

Z reformo dolgotrajne oskrbe večina stanovalcev domov starejših plačuje nižje položnice, za nekatere posameznike pa so računi po novem bistveno višji. Naša sogovornica je dobila skoraj 700 evrov višji račun. Njen oče biva v domu starejših v posebni obliki varstva, ki je ostala zunaj sistema dolgotrajne oskrbe.

Oče Klaudije Šturm biva v domu starejših, v kategoriji posebnih oblik varstva za odrasle z oviranostjo. Nastanjen je v triposteljni sobi, kopalnico si deli s šestimi osebami.

Kot je prvi poročal Večer, je oktobra račun znašal skoraj 1200 evrov, januarja pa je sledil šok – položnica je višja za skoraj 700 evrov, kar pomeni več kot 50-odstotni dvig.

Večino stroška krije hči sama, 550 evrov pa prispeva očetova pokojnina. "Oče potrebuje varstvo, vem, da imajo tam delavke nizke plače, vse se strinjam s tem, ampak 1800 evrov nisem pričakovala. Mogoče sem pričakovala nekje 20-odstotni dvig, se pravi, da bi bilo s 1200 evrov nekje na 1400 evrov, ampak 54-odstotni dvig?!" se čudi.

FOTO: POP TV
Očetova položnica za skoraj 700 evrov višja
FOTO: POP TV

Kot pravi, se je račun od januarja 2023 do danes skupaj zvišal že za 77 odstotkov. Na tako drastičen dvig je opozarjala že novembra lani, a ji, kot pravi, niso verjeli.

Ob tem poudarja, da ne govori le o svojem očetu, temveč tudi o drugih uporabnikih, ki so po njenem mnenju po krivici ostali izven sistema. "Upam, da se bo še kdo oglasil, meni se javljajo zasebno. Upam, da se bo še kdo oglasil, to ni pravično," poudarja.

FOTO: POP TV
Klaudija Šturm z očetovo sliko
FOTO: POP TV

V Sloveniji je okoli 1500 oseb, ki potrebujejo posebne oblike varstva. V približno 80 odstotkih oskrbnino plačujejo občine, v preostalih primerih pa uporabniki in njihovi svojci.

Na ministrstvu za solidarno prihodnost pojasnjujejo, da se potrebe oseb z oviranostjo razlikujejo od potreb uporabnikov dolgotrajne oskrbe in mnenje stroke je bilo, da uporabniki skupine C za zdaj ostanejo pod okriljem zakona o socialnem varstvu.

"Zato ta odločitev, da gremo postopoma, da se v tej fazi zakona o dolgotrajni oskrbi osredotočimo na storitve za starejše. Seveda pa zdaj prihajajo naslednje stopnje razvoja sistema dolgotrajne oskrbe, ki bo počasi integriral tudi vse ostale invalidske storitve. In ena izmed prvih skupin, ki jo bo bomo integrirali, je ravno ta skupina, torej skupina storitve C," zagotavlja državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost Luka Omladič

Da razumejo stisko v posameznih primerih, pravijo, in da jih bodo tudi proučili z namenom iskanja rešitev.

dolgotrajna oskrba položnica dvig cene domovi skupina C varstvo

Astronavtka slovenskih korenin Sunita Williams znova v Sloveniji

Razstrelili prenosno stranišče, uničujejo klopi, praznijo gasilne aparate

KOMENTARJI29

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Misika1967
13. 01. 2026 20.58
Zakaj ne zaprosi za varstveni dodatek ter dodatek za tujo pomoc in nego??? Oce ima 500eu pokojnine in je do tega upravicen. Razlicne oblike pomoci so na voljo samo poiskat jih je treba.
Odgovori
+1
1 0
Betuul
13. 01. 2026 20.57
Ja zunaj sistema???Ker v sistem so prišli oni z nad 1000€ pokojnine???zaradi doplačila varivanih sob itd???
Odgovori
-1
0 1
petka5
13. 01. 2026 20.59
Ne, ne kapiras
Odgovori
0 0
txoxnxy
13. 01. 2026 20.56
Sam golobnjaka nikoli več dobiva iz dneva v dan večjo podporo , pa se naj skrajni levičarji skupaj z nevladniki mečejo na trepalnice , nateg stoletja jim ni uspel .
Odgovori
+0
1 1
pope p
13. 01. 2026 20.59
nateg stoletja, ker nekateri posamezniki zdaj plačujejo več ampak bo vlada to 100% popravila ? ne sanjaj ni to janševa vlada, ki definitivno tega nebi storila..
Odgovori
0 0
G. Papež
13. 01. 2026 20.52
Nič ne razumem prej je gospa imela 12..eur za očeta s posebnim varstvom in oviranostjo, sam sem imel v tem času pa mamo v kategoriji brez posebnega varstva, sama jedla, se tuširala.... položnica pa tudi 1.200 eur - povrečno.
Odgovori
-1
0 1
Pompozni
13. 01. 2026 20.52
Eni ste pa zelo nevoščljivi. Enostavno iščete dlako v jajcu, samo, da nekaj kar je dobro ne bi bilo.
Odgovori
+2
3 1
pope p
13. 01. 2026 20.51
dobro se zgodijo napake.. ta vlada je toliko dobra, da bo stvar preučila in sigurno tudi popravila kot so že mnogokrat. od desnih vlad tega ne moreš pričakovvati
Odgovori
+0
2 2
Con-vid 1984
13. 01. 2026 20.48
Že ta tisočič to ste si sami izvolili, izvolite ... in to velja za vsaj 20 let nazaj, ne samo za goloba.
Odgovori
-3
2 5
Groucho Marx
13. 01. 2026 20.47
Luka, še preden bodo prišle naslednje stopnje, boste vi adijo.
Odgovori
+0
2 2
Sandi11
13. 01. 2026 20.46
Ti invalidi bi morali iti pod osebno asistenco, če so pa starejši od 65 let, pa pod dolgotrajno oskrbo. Te institucije skupine C so klasične institucije, katerih izpraznitev je bila želja ob uvedbi osebne asistence.
Odgovori
+3
3 0
Kod.
13. 01. 2026 20.55
Verjetno je bil v domu še preden je začela osebna asistenca in so določili da mu ne pripada(bi potrebno varuha vprašati)
Odgovori
0 0
Primož Rus
13. 01. 2026 20.45
Groz-lji-vo in SRAMOTNO......NATEG LETA.....
Odgovori
+3
5 2
Groucho Marx
13. 01. 2026 20.44
To je pa čisto tako kot ob pernati t.i. plačni reformi, ko so si golobarski aristokrati zvišali plače za 40 do 70%, podplačani uslužbenci razreda J pa so dobili znižane minimalce, da ne bodo zapravljali za neumnosti. Potem se je pa pernati na TVju še nekaj spakoval in se delal nevednega.
Odgovori
+7
9 2
Kod.
13. 01. 2026 20.44
Na kratko povedano,so na račun dolgotrajne oskrbe dvignili cene
Odgovori
+6
7 1
Delavec_Slo
13. 01. 2026 20.44
Se pravi fda maljovec laže, aja NE VE ZAKAJ SE GRE!
Odgovori
+10
11 1
Sandi11
13. 01. 2026 20.40
Sem mislila, da so vsi ti invalidi iz skupine C že dobili osebno asistenco in živijo neodvisno življenje zunaj institucij. Le kako to, da še obstajajo ljudje v teh institucijah?
Odgovori
+6
6 0
St. Gallen
13. 01. 2026 20.39
Kako so vas nateg....li
Odgovori
+9
9 0
jedupančpil
13. 01. 2026 20.41
na suh in z mehkmu
Odgovori
+6
6 0
JohannDoe
13. 01. 2026 20.36
Kaj ima veze, da imajo tam delavke nizke plače, saj teh 700 eur ne bo šlo za njihove plače.
Odgovori
+12
12 0
Covid 19
13. 01. 2026 20.34
Proklet naj bo tisti lopov,ki se je tega spomnil..
Odgovori
+12
14 2
NotMe
13. 01. 2026 20.33
Ironija je, da bo oče te gospe varstvo koristil še 15 let. Medtem po domovih več kot polovica ljudi na minimalni pomoči (seveda je nižja položnica za stotaka ali dva in vsi ploskajo, pozabijo pa na svoje desetake in desetake vseh otrok in po možnosti še vnukov, kar znese mnogo več kot 200 e na koncu). Tisti, ta najbolj ubogi na polni oskrbi, pa večinoma to koristijo morda leto dni, redko več. In še med njimi niso le reveži, mnogo je dobro situiranih oziroma gre otrokom zelo dobro in zlahka vračajo staršem vsaj delcek tistega, kar so potrošili zanje
Odgovori
+3
5 2
kakorkoliže
13. 01. 2026 20.30
Pobrali so nam denar za dolgotrajno oskrbo vojne v Ukrajini.
Odgovori
+8
10 2
JohannDoe
13. 01. 2026 20.38
A je v Rusiji še zima? Kmalu se bo treba pripravit na zagovarjanje islamistov v Iranu.
Odgovori
+1
2 1
NotMe
13. 01. 2026 20.29
Packarija!!!!!
Odgovori
+10
10 0
bibaleze
