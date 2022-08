Oskrbnik koče na Doliču našel poškodovanega pohodnika, skupaj sta bivakirala do jutra

Vsi pohodniki, ki so potrebovali pomoč, so tujci.

Danes pa je vojaški helikopter že reševal pohodnika na območju Triglava, ki je v soboto pozno zvečer padel iz poti proti Doliču. Našel ga je oskrbnik koče in poskrbel zanj do jutranjega reševanja, so sporočili s PU Kranj.

V petek so bohinjski gorski reševalci in helikopter Slovenske vojske reševali izgubljenega pohodnika na območju Vogla, pa tudi pohodnico, ki se je zaradi neprevidnosti poškodovala pri sestopu s ferate v Mojstrani.

O nesreči v gorah poročajo tudi ljubljanski policisti. V petek okoli 12. ure so bili obveščeni o dogodku, v katerem je bila na območju Velike planine lažje poškodovanka češka državljanka. Po do sedaj zbranih obvestilih se je na poti od Kamniške Bistrice proti Veliki planini na odseku Kraljev hrib – Rigelj okrušila skala in padla na planinko, ki je hodila po poti. Lažje poškodovano osebo so gorski reševalci prepeljali do Kraljevega hriba, od koder so jo z reševalnim vozilom odpeljali v Zdravstveni dom Kamnik.

Policisti ob tem ponudnike nastanitev prosijo, naj pravilno svetujejo svojim gostom in jih opozorijo na zahtevnosti slovenskih gora ter jih povežejo z usposobljenimi gorskimi in planinskimi vodniki.

Ker so v zadnjem mesecu reševalne ekipe bohinjskih gorskih reševalcev ter policijski in vojaški helikopter kar štirikrat reševale izgubljene pohodnike na območju Vogla, pristojni opozarjajo tudi na uporabo markiranih poti in ne zgolj navigacije.