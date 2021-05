'Oskrbovalke dodatka za delo v rizičnih razmerah letos nismo dobile'

Pred nedavnim smo se spraševali, ali so izplačila dodatkov za delo v rizičnih razmerah upravičena. Visokih zneskov namreč ne dobivajo le tisti, ki so na terenu, ampak denimo tudi pravniki in finančniki na ministrstvih. "Rekorder v Slovenski vojski je januarja prejel celo 2200 evrov bruto dodatka. Medtem pa se morajo številni zadovoljiti z drobtinicami, le nekaj deset evri dodatka, pripoveduje ogorčeni vojak. V zasebnem sektorju pa takšnih dodatkov praviloma sploh ni," smo poročali na naši televiziji.

In če smo se spraševali, koliko je kdo dobil dodatka, sta na mestu tudi vprašanji, kdo ga ni dobil in zakaj je tako. Na nas se je namreč obrnila oskrbovalka na domu, zaposlena na Centru za socialno delo (CSD), in zatrdila, da socialne oskrbovalke niso dobile dodatka za delo v rizičnih razmerah v letošnjem letu. "In ga verjetno tudi ne bomo, saj nas mečejo v isti koš kot vse zaposlene na CSD, ki pa so že več kot eno leto zaklenjeni v ustanove in niso ogroženi. Tako nam je pojasnil sindikat," je dejala oskrbovalka, ki je želela ostati neimenovana, ob tem pa zagotovila, da so dodatek decembra 2020 še prejele.

Oskrbovalke se sprašujejo, zakaj so jim dodatek ukinili, ko pa na terenu delajo tako v sivih kot v rdečih conah, saj za oskrbovance hodijo v zdravstvene domove, lekarne in trgovine.

Oskrbovalka se sprašuje, zakaj so jim dodatek ukinili, ko pa na terenu delajo tako v sivih kot v rdečih conah, saj za oskrbovance hodijo v zdravstvene domove, lekarne in trgovine. "Ker so bile gostilne zaprte, je bila naša malica običajno kar na parkirnem prostoru. Delo v sivi in rdeči coni je treba opraviti, ampak v kakšnih pogojih! Po predpisih se preoblečemo pri avtu – pred obiskom oskrbovanca in po njem – in šele nato, ko smo preoblečeni in razkuženi, lahko sedemo v avtomobil in se odpeljemo. Ne glede na temperaturo in vreme v zimskih mesecih. Ampak po mnenju nekaterih oskrbovalci nismo ogroženi, ker smo zaposleni na CSD," je poudarila.

V SZSVS seznanjeni s stanjem in neizplačili dodatkov za delo v rizičnih razmerah

V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS) so z načinom dela socialnih oskrbovalk dobro seznanjeni. Potrdili so, da so navedbe o neizplačanih dodatkih za delo v rizičnih razmerah socialnih oskrbovalk resnične. "Ravno zaradi njihovega načina dela, ki je izjemno naporno, smo si že ves čas od začetka epidemije prizadevali za vzpostavitev dostojnih pogojev za njihovo delo, kar zajema tako zagotovitev nujne osebne zaščitne opreme – ponekod so z opremo še vedno težave – kot tudi plačilo za opravljeno delo, vključno z dodatki za delo v rizičnih razmerah. Mi zato vsekakor nismo nikdar rekli, da naj jim dodatki ne bi pripadali, ravno nasprotno," je zagotovila predsednica SZSVS Irena Ilešič Čujovič.

Razlog za neizplačilo dodatkov: zapleteno financiranje, zaradi česar prihaja do zamud

Po navedbah Ilešič Čujovičeve je razlog, zakaj socialne oskrbovalke niso dobile izplačanih dodatkov v letu 2021 – izplačil za letošnje leto ni prejel noben delodajalec v dejavnosti socialnega varstva – zapleten način financiranja teh dodatkov, zaradi česar izplačilo zamuja več mesecev.

Zamude pri izplačilih dodatkov se zaradi drugačnega načina financiranja ne dogajajo samo v socialnem varstvu, ampak tudi v zdravstvu ter v vzgoji in izobraževanju. V teh dejavnostih delodajalci ne prejemajo sredstev neposredno iz državnega proračuna, temveč denimo preko Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in drugih ustanov, je pojasnila Ilešič Čujovičeva. "Dodatki se po interventnih zakonih sicer izplačujejo iz proračuna, a ta način financiranja ni dobro predviden. Prepričani smo, da bi se zamudam kljub temu dalo izogniti,"je poudarila Ilešič Čujovičeva in ob tem dodala, da je, preden pristojna ministrstva prikimajo izplačilom dodatkov v omenjenih branžah, vmes toliko vmesnih členov in birokratskih postopkov, da ni čudno, da prihaja do velikih zamud.