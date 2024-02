Oslovski kašelj: v lanskem letu 120 primerov, januarja letos pa že 65

OGLAS

V januarju letos smo imeli v Sloveniji 65 prijavljenih primerov oslovskega kašlja, v celotnem letu 2023 pa 120 prijavljenih primerov. Podatki kažejo na večjo pojavnost oslovskega kašlja v primerjavi s prejšnjimi meseci, poroča Nacionalni inštitut za javno zdravje. Zaradi oslovskega kašlja so v zadnjem mesecu na infekcijski kliniki UKC Ljubljana tri otroke tudi hospitalno obravnavali, poroča Dnevnik. Šlo je za dva dojenčka, ki še nista bila cepljena in za dojenčka, ki je bil cepljen osnovno, a v osnovnošolskem obdobju ni bil deležen osvežitvenega cepljenja. Po poročanju medija je bolezen pri teh otrocih sicer potekala s hudimi napadi kašlja, vendar pa dodatnih zapletov naj ne bi bilo.

Oslovski kašelj FOTO: Shutterstock icon-expand

Časnik poroča še, da so oslovski kašelj pri vseh treh otrocih prepoznali šele v fazi, ko ga antibiotično zdravljenje ni več moglo učinkovito omiliti. To bi delovalo le v prvem tednu, ko imajo bolniki zgolj blage respiratorne simptome, kasneje pa jih zdravijo simptomatsko - po potrebi dodajajo kisik. Dojenčke opazujejo tudi zaradi možnosti napadov s pomodrevanjem zaradi padca zasičenosti kisika v krvi in padca impulza. V takšnem primeru bi otroka premestili v intenzivno enoto in na mehansko ventilacijo, je Dnevnik še povzel UKC Ljubljana. Je pa pri trenutnemu naraščanju primerov treba upoštevati dejstvo, da je v času pandemije covida-19 in z njo povezanih ukrepov, število primerov upadlo. Kot je razvidno tudi iz spodnjega grafa, se je pojavnost oslovskega kašlja prehodno zmanjšala, v letu 2021 so zabeležili le šest primerov. Nato pa je število primerov začelo znova rasti, v letu 2022 so jih zabeležili 51, lani pa 120. To je še vedno manj potrjenih primerov kot pred pandemijo covida-19, leta 2018 je NIJZ namreč zabeležil 213 primerov, leta 2019 pa 129 primerov.

Graf: Število prijavljenih primerov oslovskega kašlja v Sloveniji FOTO: NIJZ icon-expand

"Med pandemijo covida-19 je zaradi ukrepov za omejevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 bilo omejeno tudi kroženje drugih povzročiteljev okužb dihal v populaciji, kar bi lahko vplivalo na nekoliko večjo pojavnost oslovskega kašlja (o kateri poročajo nekatere države v zadnjih mesecih) po pandemiji covida-19," so pojasnili na NIJZ. V začetku januarja je NIJZ sicer poročal, da je bilo v letu 2023 zabeleženih 94 primerov oslovskega kašlja, zdaj pa so podatek popravili. "Primeri, ki smo jih prejeli za leto 2023 so bili prijavljeni z zamikom, zato je prišlo do razlike," so pojasnili. Lani se je proti oslovskemu kašlju cepilo več kot 1000 nosečnic Na NIJZ pravijo, da je najučinkovitejši način preprečevanja oslovskega kašlja vzdrževanje visokega deleža cepljenih v skupnosti. "Cepljenje zmanjšuje tveganje za okužbo in zmanjšuje resnost bolezni pri cepljenih posameznikih. Zaščita po cepljenju, kot tudi po preboleli bolezni s časom upada". NIJZ zato poudarja, da je pomembno, da otroci prejmejo vsa cepljenja v skladu s programom cepljenja. Cepljenje proti oslovskemu kašlju je v Sloveniji za otroke obvezno.

Število cepljenih šolskih otrok proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju (5. odmerek – revakcinacija DTP). Gre za preliminarno poročilo za leto 2022/23. FOTO: NIJZ icon-expand

Cepljenje proti oslovskemu kašlju (s kombiniranim cepivom proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju) je priporočljivo tudi za nosečnice (v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja) po 24. tednu nosečnosti, v vsaki nosečnosti ter pri odraslih enkrat v odrasli dobi (samoplačniško). Po podatkih elektronskega registra cepljenih oseb se je v Sloveniji proti oslovskemu kašlju v letu 2023 cepilo več kot 1000 nosečnic, poroča NIJZ.

V Srbiji od jeseni zaradi oslovskega kašlja umrli štirje dojenčki "V zadnjih mesecih je po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) o povečanem številu prijav oslovskega kašlja poročalo tudi več evropskih držav," piše NIJZ. Predvsem balkanski mediji že nekaj časa poročajo o velikem porastu primerov oslovskega kašlja. Od lanske jeseni so v Beogradu štirje dojenčki tudi umrli, eden je še vedno v smrtni nevarnosti. V srbski prestolnici so od junija zabeležili skoraj 600 primerov okužb, decembra pa so razglasili tudi epidemijo oslovskega kašlja.