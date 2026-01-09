Za strožjo omejitev pirotehnike: prepovedane petarde na ulicah in na spletu

Na Inštitutu 8. marec so ob ponavljajočih poročilih o hudih poškodbah zaradi uporabe pirotehničnih izdelkov in ob opazovanju negativnega vpliva pirotehnike na živali opravili pregled zakonodaje s tega področja. Ker pa evropska zakonodaja ne omogoča pravnega okvirja za popolno prepoved pirotehnike, so pripravili ukrepe, s katerimi bi se omejila njena prodaja.

Luknje v zakonodaji še vedno omogočajo dostop do prepovedanih petard

Inštitut 8. marec opozarja, da nevarna pirotehnika še vedno preveč zlahka pride na slovenske ulice; pogosto v roke otrok. S peticijo so zahtevali takojšnje ukrepe, s katerimi bi se ustavile dostave prepovedanih petard v Slovenijo s strani tujih podjetij in dosledno kaznovalo kršitelje. Na pristojne organe so podali prijave kršitev zakonodaje, ki prepoveduje petarde in njihovo pošiljanje po pošti, a so prijave zgolj razkrile luknje v zakonodaji, ki omogočajo da na slovenskih ulicah še vedno poslušamo poke prepovedanih petard. Čeprav so petarde pri nas prepovedane, jih je še vedno mogoče brez težav kupiti, bodisi v tujini, na črnem trgu ali prek spleta. Številni tuji trgovci imajo spletne strani v slovenščini in prek njih ponujajo prepovedane petarde vseh vrst. Tuja podjetja po pošti pošiljajo prepovedano pirotehniko, pri čemer se sklicujejo na to, da slovenska zakonodaja zanje ne velja, opozarjajo.

Brez kazni za pošiljatelje in spletne prodajalce prepovedane pirotehnike

Slovenska zakonodaja prepoveduje kakršnokoli pošiljanje pirotehnike po pošti. Zato so na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS) in Tržni inšpektorat decembra 2024 podali prijavo za ukrepanje proti izvajalcem poštnih storitev, ki prepovedane petarde in drugo pirotheniko kljub prepovedi za tuja podjetja dostavljajo po pošti. Oba postopka sta se zaključila brez sankcij za podjetja, ki dostavljajo pakete. V prvem primeru je AKOS ugotovil, da so bile petarde poslane v okviru univerzalne poštne storitve, kjer dostavljavci zaradi načela tajnosti pisem ne smejo preverjati vsebine paketov. Zato tudi ne morejo odgovarjati za prepovedano pošiljanje pirotehnike po pošti. V drugem primeru pa je imel izvajalec poštne storitve v pogodbi izrecno določbo, da pirotehnike ne sme biti v pošiljki. Pošiljatelj pirotehnike pa je to določbo zavestno prekršil. "A tu naletimo na glavno težavo. V zakonodaji ni nobenih sankcij za pošiljatelja, ki krši zakon in prek pošte pošlja pirotehniko. Ko nekdo ve, da pošilja prepovedano pirotehniko, pa vseeno to stori in hkrati ve, da zanj ne bo posledic, je to jasen znak, da zakonodaja ne deluje. zato je treba uvesti sankcije za tiste, ki nezakonito po pošti pošiljajo piroteheniko, poudarja Veronika Povž iz Inštituta 8. marec. Kljub temu, da AKOS pri poštnih dostavljalcih ni ugotovil nobenih kršitev so v odgovoru ob zaključku poudarili, da je Inštitut 8. marec naslovil prava vprašanja in pravo problematiko.

Petarde Črt Piksi

Kaj predlagajo?

V času praznikov je bilo veliko primerov poškodb mladoletnih oseb, ki so nastale ob uporabi pirotehnike. Zaradi tega je eden od ukrepov, ki so ga naslovili na vlado, obvezno starostno preverjanje ob spletnem nakupu pirotehnike za izdelke s starostno omejitvijo. Poleg tega so predlagali še omejitev prodaje pirotehničnih sredstev, ki imajo močan svetlobni učinek. Po njihovem predlogu naj bi se količina sredstev s svetlobnim učinkom v teh izdelkih zmanjšala na minimalno količino, s čimer bi se omejila možnost zlorab in poškodb pri ljudeh. Na vlado so naslovili tudi predlog ukrepa, s katerim bi se prodaja petard iz kategorije P1, namenjenih samo za lovce in kmete, tudi uradno omejila. Po navedbah inštituta lahko do teh izdelkov trenutno dostopa kdorkoli, zato predlagajo, da bi se prodaja omejila zgolj na osebe, ki lahko z ustrezno identifikacijo utemeljijo nakup in rabo tovrstne pirotehnike. Predlogi ukrepov, ki jih je inštitut poslal vladi, sledijo lanskoletni peticiji Ustavimo prodajo prepovedanih petard. S peticijo, ki jo je podpisalo več kot 17.000 ljudi, so zahtevali, da se slovenski zakoni učinkovito izvajajo in da se ustavi uporaba petard kategorije F2 in F3, ki so prepovedane že od leta 2008. Policija je v dneh pred novim letom obravnavala šest prijav telesnih poškodb zaradi uporabe pirotehnike. Od tega je v petih primerih šlo za poškodbe mladoletnikov. Pirotehnika je povzročila poškodbe dlani, amputacijo prstov, opekline po različnih delih telesa in poškodbe sluha, so zapisali na notranjem ministrstvu.

Zaseg petard FOTO: PU Ljubljana

Med prazniki policija obravnavala šest prijav telesnih poškodb zaradi pirotehnike