Tipična Slovenka: pri 25. se zaposli, prvi otrok se ji rodi malo pred 30. letom

Ste v trgovinah in cvetličarnah že opazili nenavadno veliko povpraševanje po šopkih? Bliža se 8. marec, dan žena. A marsikdo danes več ne ve, zakaj cvetje ob tem prazniku. To je dan, ko praznujemo napredek žensk v družbi, politiki in gospodarstvu. Da imajo ženske volilno pravico, se lahko šolajo, hodijo v službo in so v službi na vseh položajih enakovredne moškim kolegom ni bilo vedno samoumevno, marsikje še danes ni - na primer pri plačah in zaslužkih v športu. Še vedno so ženske marsikje podcenjene, osmi marec je tako le en dan, ko na to posebej opozorimo, pravi praznik pa bo, ko bodo neenakosti le še spomin iz preteklosti.