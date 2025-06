Osmi razpis prinesel lete v Las Palmas in Tirano

Program večje povezljivosti predvideva subvencioniranje 50 odstotkov letaliških pristojbin na letališčih Brnik, Maribor in Portorož za prevoznike, ki bodo vzpostavili lete na razpisanih povezavah. Poleg AirBaltica v Rigo so bile vzpostavljene povezave za lete Luxaira v Luksemburg, Norwegiana v Koebenhavn, Iberie v Madrid in Eurowingsa v Düsseldorf.

AirBaltic je že v začetku meseca sporočil, da bo prvi let na Gran Canario opravil v soboto, 25. oktobra, nato pa bo od 31. oktobra do 27. marca linija obratovala ob petkih. Air Albania pa bo Brnik po letu 2019 vnovič povezal z albansko prestolnico. Kdaj bo povezava vzpostavljena, še ni znano.

Po programu za večjo letalsko povezljivost Slovenije v obdobju 2023-2025 je na prvem prednostnem seznamu skupno 10 prog, in sicer štiri za lete na končno destinacijo - Bruselj, Skopje, Praga in Berlin -, ter šest za lete na letališča, od koder bodo lahko potniki leteli naprej, to so Dunaj, Koebenhavn, Atene, Madrid, Amsterdam in Helsinki.Na drugem seznamu so povezave z Rimom, Stockholmom, Oslom, Barcelono, Lizbono, Prištino in Parizom.

Na tretjem seznamu pa so vse destinacije na ozemlju skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA), kamor sodijo države EU, Norveška in Islandija ter Albanija, BiH, Severna Makedonija, Črna gora, Srbija in Kosovo.