Osmookuženi s koronavirusom zdravnik v ZD Metlika: v stiku je bil s 54 zaposlenimi in 40 pacienti

Na spletni strani Zdravstvenega doma Metlika so objavili, da bodo zaradi potrjene okužbe s COVID-19 oziroma novim koronavirusom do nadaljnjega sprejemali le nujne primere. Kot nam je povedala direktorica ZD Duška Vukšinič , je okuženi zdravnik v ZD Metlika, ki je pred dnevi potoval preko Italije v Slovenijo.

Po vrnitvi je še tri dni normalno hodil v službo in bil v stiku s pacienti, simptomi pa so se mu pojavili danes. Že včeraj se je začel slabo počutiti, ob pojavitvi znakov bolezni pa je ostal doma, poklical svojo osebno zdravnico in odšel na bris. Na rezultate brisa je počakal doma, ko se je izkazalo, da so pozitivni, pa so ga po naših neuradnih informacijah z rešilcem odpeljali v novomeško bolnišnico, od tam pa na Infekcijsko kliniko v Ljubljani Sicer naj bi se zdravnik počutil dobro.

Splošno bolnišnico Novo mesto bodo po neuradnih, a zanesljivih informacijah, jutri zaprli oziroma bodo ljudje za vstop morali uporabiti zvonec. Danes so tam opravili 12 testiranj, za jutri pa je načrtovanih še več.

Minister za zdravje vlade, ki opravlja tekoče posle, Aleš Šabeder, je v oddaji 24UR povedal, da sedaj poteka iskanje kontaktov, ki jih je imel zdravnik – med njimi je vsaj 40 pacientov in 54 zaposlenih v zdravstvenem domu. Šabeder je dejal, da so zadnji primeri okužbe najslabši možni scenarij, saj gre za zdravstvene delavce, ki so v stiku s pacienti. Te je pozval, naj naprej poskrbijo za lastno varnost.

Spomnimo, da je šestookuženi 32-letnik, ki je zaposlen v UKC Maribor kot klinični farmacevt, sedmi primer pa je njegova žena, ki je tam zaposlena kot zdravnica.