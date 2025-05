Osnovna sanacija stropa v centralnem laboratoriju zaključena

V centralnem laboratoriju UKC Ljubljana se je 12. aprila zaradi obremenitve v delu stropa, kjer so se izvajala vzdrževalna dela oz. manjša nadgradnja klimatskega sistema, povesila konstrukcija spuščenega stropa nad eno od laboratorijskih linij.

Sanacija je zajemala zaščito aparatur, postavitev odrov, odstranitev stropa, ojačitev stropne konstrukcije, torej zgostitev nosilcev in preverjanje nosilnih profilov ter testiranje stropne konstrukcije, in sicer testiranje ojačitev in meritve nosilnosti konstrukcije stropov in profilov. Izvedli so tudi čiščenje stropov, postavitev elektro inštalacij, svetil in hladilnih sistemov nazaj, čiščenje aparatur in čiščenje tal.